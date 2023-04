“No quiero que mi papá vea este programa”: Kate del ‘Desafío The Box’

Kate de Omega en el Desafío The Box avergonzada Foto: Instagram @desafiocaracol

Cuatro bajas protagonizadas por la salida de Aleja y Escudero en la más reciente sentencia a muerte, seguidas de la de Paz y Primo es lo único que hasta la fecha ha podido conseguir Omega en el ‘Desafío The Box’.

A la fecha solo le quedan cuatro participantes que son el conductor de Transmilenio Felino, el ganadero JP, la modelo Saskya y la administradora de empresas Kate. Esta última precisamente es una paisa a la que nada en su vida le ha quedado grande, pues es una mujer decidida y trabajadora.

El ‘Desafío The Box’ para ella es un reto que viene esperando hace muchos años y no está dispuesta a salir pronto, se visualiza como la ganadora para así demostrar que no solo es una cara bonita, pero los últimos acontecimientos la han puesto contra la pared.

En la reciente prueba en el box azul le tocó medirse contra los grandes de las otras casas, pero su rendimiento a la hora de encajar las pelotas sobre la plataforma de movimiento retrasó al equipo que llevaba un buen tiempo.

Y es que tras perder nuevamente y vivir la tensión de recibir o no un chaleco de sentencia por parte de la casa Alpha se ha pronunciado al respecto al tener una cama en la que dormir, pero nada para comer.

“No, yo no quiero que mi papá vea este programa, me da hasta pena” — Kate

Todo mientras Felino bromeaba sobre lo que ha sido el proceso de ese equipo tras las diversas derrotas que han vivido

“Ya estaríamos muy paila aguantando hambre y con chaleco. Y que ‘nosotros vamos a ser los mejores’, pero para aguantar hambre” — Felino

Pero se salvaron, por ahora, de una sentencia, pues Alpha —en un gesto de empatía— decidió enviar los dos chalecos de sentencia al equipo Beta, los cuales cayeron sobre el líder de esa casa Alfredo y para Guajira. Ante esto Omega busca vincularse a otro grupo en manera de estrategia antes de desaparecer como equipo en el ‘Desafío The Box’.