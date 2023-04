Jack Black por “Super Mario Bros. La Película”: “Bowser es uno de los villanos más conocidos de todos los tiempos en los videojuegos”

Hace exactamente una semana y dos días pudimos entrevistar a Jack Black a través de una sesión vía videollamada. ¿El motivo? El lanzamiento de “Super Mario Bros. La Película” y su rol en ella: Black le dio voz al temible Bowser.

Para Jack Black Bowser tiene un gran legado como villano, y de hecho le tiene un gran aprecio por ser “un personaje muy heavy metal”. Y es que para este actor cómico, que siempre ha sido vinculado con la música y especialmente el Heavy Metal, interpretar a Bowser fue algo que le calzó perfecto.

Super Mario Bros. Movie

Datos curiosos durante la entrevista. Jack Black habla algo de español, nos regaló algunas frases. Le costó pronunciar mi nombre (Consuelo), consultando si era con “O” o con “A” (¿ConsuelA?). Su sentido del humor estuvo presente durante toda la sesión de “mesa redonda”. Y además cada énfasis que quiso dar fue una obra maestra con su voz.

Lee la entrevista a continuación:

Hay mucho de ti en Bowser. ¿Cómo fue el proceso de creación de su voz para esta película?

Primero, es genial interpretar a un villano. Bowser es EL villano de Nintendo. Fue explosivo descubrir al personaje y determinar su voz. Los creadores de Illumination y Nintendo fueron muy específicos con lo que querían. Sin embargo, fuimos probando distintos Bowser hasta encontrar uno con el que estuviéramos todos de acuerdo.

Tienes una elación cercana con los videojuegos y con la música. Este sello heavy metal, que vemos como sello de este Bowser... ¿Tiene influencia tuya o es algo propio del guión? Poque hay mucho de ti en este Bowser...

Tienes que preguntarle a los creadores de la película si hay inspiración en Jack Black (ríe). Debo decir que estaba muy feliz cuando descubrí que hicieron eso (hacer un personaje muy Heavy Metal) y que ese sello era parte del personaje. Cuando vemos su nave gigante, con rock y lava, se nota aquello. Y tiene mucho sentido para el personaje: porque respira fuego, esta rodeado de lava. Bowser es muy Heavy Metal. Estaba feliz con eso, lo encuentro algo muy entretenido de él.

Super Mario Bros. Movie

Tú tambien has dado tu voz a otros personajes de videjuegos. ¿Cómo conectas eso con esta interpretación de Bowser?

JHe hecho algunas voces en videojuegos, como en “Brütal Legend” donde interpreté a un rockero en una dimensión del Heavy Metal. Y esa experiencia es básicamente la misma: tanto en videojuegos como en películas animadas. Cuentan una historia y tú le brindas las emociones en la interpretación. Amo el mundo de los videojuegos, y no solo interpreto personajes, si no que juego. A mis 50, tengo 53, aún disfruto de un buen videojuego.

Uno de los últimos que estuve jugando fue “God of War” (Rägnarok) (pronunciado con una voz MUY rockera). No se si se les hace familiar. Pero soy un creyente del valor de la entretención y también del arte de contar historias que tienen los videojuegos. No son una perdida de tiempo para desconectar la mente, hay mucho arte en ellos, para su realización.

Has trabajado en comedia. Pero a este personaje... ¿Qué crees que lo hace entretenido?

Lo entretenido de Bowser es que tienes a este “ser poderoso y malvado e imponente”, pero es también muy sensible e inseguro (señala, jugando con un tono de voz más dulce).

Y esa dicotomía es entretenida, porque alguien tan poderoso y peligroso, (juega con la voz otra vez) pero a la vez está preocupado de “lo que las personas piensan de él y preocupado de que alguien no lo ame, como él la ama”. Tiene este lado sensible, y a la vez esto es entretenido.

Super Mario Bros. Movie

¿Qué fue lo que más amaste de interpretar a Bowser?

Amé que Bowser tenga esta gran reputación. Todo el mundo conoce a Bowser y tiene una idea de él. Podríamos decir que es uno de los villanos más conocidos de todos los tiempos en los videojuegos. Eso es emocionante.

Es como interpretar al Joker o a otro personaje importante con gran historia. Y es genial cuando te preguntan: “hey, y estas trabajando en algo?”, “no nada muy grande, solo que voy a interpretar a BOWSER. En la película de Super Mario”. Y esa conversación genera un “qué” impresionante (señaló exagerando el “¿What?”).

Ilumination Studios tiene un humor parecido al tuyo. ¿Cómo fue trabajar con ellos?

Yo era ya un gran fan de Ilumination antes de tener este trabajo. Particularmente me encanta “Mi Villano Favorito” y las secuelas. También amo el trabajo de Jim Carrey (En el Mundo de Horton) en las obra maestra de Dr. Seuss. Estaba emocionado de trabajar con Illumination, porque conocía las grandes obras que han hecho, y porque sin duda son unos genios.

Cuando tienes la oportunidad de trabajar con un equipo así, obviamente te das cuenta que hay mucha magia aquí. Y de alguna manera es como chistoso: me imagino apareciendo detrás de una cortina y preguntando “hey, ¿cómo hacen esto?”. Ver un poco de sus secretos fue muy emocionante. Al igual que ser parte de este equipo. Agradezco que me hayan dejado ser parte de este equipo increible para la aventura de Super Mario.

Super Mario Bros. Movie

Esta película podría inspirar nuevos videojuegos de Mario, ¿Cómo te imaginas una nueva historia, pero considerando a este Bowser que interpretaste tú?

No lo sé. Es una buena pregunta. Es una pregunta para un escritor: ¿Qué historias me gustaría contar sobre Bowser en el futuro? Tal vez sería genial que apareciera alguien aún más malvado y más poderoso que Bowser. Y Bowser tuviera que encender aún más su lado bueno para ayudar a Mario y así derrotar al nuevo villano poderoso. Un villano llamado “Gaspacho”.

Acabo de escribir esto muchachos: recuerden quién escribió lo de Gaspacho. Fui yo. “Super Mario Bros y la leyenda de Gaspacho” (así se llamaría el videojuego).

¿Viste la película de Mario de los 90′s? Así como para investigar antes de este trabajo u observar la actuación de Dennis Hopper como Bowser. Dato curioso: Seth Rogan nunca la vio...

Oh Dios. No puedo creerlo. Quiero mucho a Seth, lo hizo muy bien con DK. ¿Pero en serio no la vió? Ahora, algo de mi parte: es bien vergonzoso admitir que ni siquiera sabía que él había interpretado a Bowser (ríe). Debería haber visto eso, para saber como ese gran actor interpretó a Bowser. Yo amo mi Bowser y sé que es el mejor, pero tambien amo a Hopper.

Super Mario Bros. Movie

Resume en breve lo que sientes con este Bowser, tú Bowser...

Soy el actor más suertudo del mundo. Pero el suertudo eres tú... por ver esto. Jajaja, Me siento muy afortunado.

¿Podríamos hacer esto más seguido? Estando en sus casas y pretendiendo que estamos en una mesa. Piensen en todo el dinero y el apoyo al medioambiente. (Señaló al cerrar, refiriéndose a la dinámica de “mesa redonda” con periodistas online).