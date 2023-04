Lionsgate+ llega con “Party Down”; la comedia estrenó su tercera temporada tras 10 años de ausencia

Party Down Party Down (Cortesía)

LIONSGATE+ ha culminado la tercera temporada de la exitosa comedia de culto y serie original Party Down. La tercera temporada tuvo seis nuevos episodios que se estrenaron cada viernes a partir desde el 24 de febrero.

Fiel a la tradición de la serie, la nueva temporada contará con una gran cantidad de estrellas invitadas como Dan Bakkedahl (Veep), Quinta Brunson (Abbott Elementary), Liv Hewson (Yellowjackets), Fran Kranz (Julia), Ki Hong Lee (Dave), Lyric Lewis (A.P. Bio), Bobby Moynihan (Saturday Night Live), Nick Offerman (The Last of Us), Judy Reyes (Claws) y Calum Worthy (The Act).

Diez años después, la mayor parte del equipo de catering de Party Down ha pasado la página, incluido el actor y camarero Henry Pollard (Adam Scott, Severance, Parks and Recreation). Tras un reencuentro sorpresa, el grupo de amigos vuelve a animar una gran cantidad de extravagantes fiestas por toda la ciudad de Los Ángeles.

Scott retoma su papel junto al reparto original Ken Marino (The Other Two, Veronica Mars), Jane Lynch (Glee, The Marvelous Mrs. Maisel), Martin Starr (Knocked Up, Silicon Valley), Ryan Hansen (Bless this Mess, Veronica Mars) y Megan Mullally (Will & Grace, The Great North).

Jennifer Garner (The Adam Project, Yes Day), Tyrel Jackson Williams (Thunder Force, Brockmire) y Zoë Chao (Love Life, The Afterparty) son algunos de los nuevos miembros del reparto anunciados anteriormente. James Marsden (Disenchanted, Dead to Me) aparecerá como estrella invitada.

Y es que después de diez años desde la emisión de la segunda temporada, es claro que el panorama cultural ha cambiado de una manera abismal. La manera en que la sociedad consume no tiene punto de comparación, y frente a esto la audiencia exige reajustes en sus contextos.

Por eso, para Zoë Chao, era muy importante comprender y entender este diferenciador para su papel en esta nueva temporada:

“El unirme al equipo como una nueva integrante fue muy enérgico para mí. La serie está llena de caos, confusiones, risas y mucho amor y romance. Era un reto que tuve al ver el enorme e importante elenco que estaba detrás de esto, y además para el programa es muy importante reflejar el estado de la sociedad actual. Somos una sociedad diversa e inclusiva y nada mejor que poder representar esas diferencias”. comentó en exclusiva con PUBLIMETRO.

La tercera temporada de la serie original de LIONSGATE+ está producida por el exalumno de Party Down, Rob Thomas (Veronica Mars, iZombie), John Enbom (iZombie, Benched), Paul Rudd (Ant-Man, Ghostbusters: Afterlife), Dan Etheridge (Veronica Mars, iZombie) y Scott (Severance, Parks and Recreation). Enbom también ejerce de showrunner. Party Down es producida por Lionsgate Television para LIONSGATE+.

Las dos primeras temporadas de Party Down se estrenaron en el 2009 y 2010 en STARZ. Ambas temporadas están disponibles actualmente en LIONSGATE+