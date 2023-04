La argentina que opacó a JLo y se robó las miradas en el estreno de la nueva película de Ben Affleck

Siempre los paparazzi esperan que en una alfombra roja camine Jennifer López y deslumbre con su look y presencia.

Así llegó Ben Affleck a la premier de su película AIR, de la mano de la Diva del Bronx, pero resulta que no se robó las miradas como todos vaticinaban.

Resulta que quien deslumbró en la alfombra roja fue el actor Matt Damon y su mujer, la argentina Luciana Barroso, quienes llegaron con sus hijas y deslumbraron por su belleza y parecido a su madre.

JLo y Ben Affleck / Matt Damon y su esposa Luciana Barroso, ( Jon Kopaloff/Foto: Getty Images)

La noche del pasado lunes en Los Ángeles, se realizó la premier de la cinta AIR, donde Damon comparte roles con Ben Affleck y Viola Davis.

Damon dejó a todos sorprendidos

Según la revista People, los espectadores y paparazis aguardaban ansiosos la presencia de Jennifer López, mujer de Affleck, quien llegó enfundada en un vestido bicolor con el torso bordado en pedrería y una falda color verde neón.

Pero todos quedaron boquiabiertos cuando Damon, de 52 años, desfiló por el tapis rouge al lado de su esposa, quien vestida de negro con un traje de minifalda que revelaba sus bien torneadas piernas.

Matt Damon y su esposa, la argentina Luciana Barroso, llegaron con sus hijas y deslumbraron por su belleza (Jon Kopaloff /Foto: Getty Images)

Sus hijas, Alexia, de 24 años -fruto de una relación anterior de Barroso-, Isabella, de 16, y Stella, de 12, llegaron enfundadas con ropa grunge.

La mayor de todas deslumbró con un minivestido gris floral con encaje, mientras que la de en medio apareció con un vestido también floral pero negro y la Benjamina interpretó el look con un vestido con corset integrado y collares. La cuarta hija de la pareja no estuvo presente.

Luciana Barroso conoció al intérprete de éxitos fílmicos como Good Will Hunting y la saga Bourne, en Miami Beach en el 2003 cuando él filmaba la cinta Stuck On You.

Luciana tenía entonces 29 años y era madre de Alexia, fruto de una relación previa que acabó en divorcio.

Damon y Barroso se conocieron, fueron novios por 2 años y se casaron en una ceremonia privada realizada en el 2005 en Manhattan y en la cual estuvo presente la niña, de entonces 7 años.