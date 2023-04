Mujer de 56 fue criticada por usar ropa juvenil y botas de Hello Kitty: “Vistan como quieran”

Antes las mujeres cuando llegaban a los 40 años corrían a taparse las canas, a someterse a procedimientos estéticos y todo por disimular las arrugas y los signos de la edad.

No es que en la actualidad no ocurra, sucede y mucho, pero muchas han decidido seguir el curso natural de su vejez y asumirla con entereza.

Pero hay personas que ni las arrugas ni la edad son un problema ni un complejo a la hora de vestir o de sentirse bien.

Es el caso de Lonni Pike, quien a sus 56 años se ha hecho famosa en TikTok resaltando su cabello canoso y sus tatuajes. Una mujer para la que la edad es un número y el estilo una pasión.

Pike se ha transformado en un éxito de en la red china, al publicar la manera en la que ella define y vive su vida.

Todo es tener buena actitud

Lo que hace a Lonni tan llamativa, es el ánimo y la positividad que exhibe para demostrar que la edad para ella es solo una sugerencia.

La mujer con sus canas y con la buena actitud usas prendas de vestir muy juvenil y ha sido blanco de criticas en las redes sociales, pues ella asegura que vive su vida como quiere.

En una oportunidad, uno de los usuarios le preguntó a Lonni que si acaso no estaba un poco mayor para estar vestida como una chica adolescente.

No solo fue capaz de poner a esta persona en su lugar sin mayores problemas, sino que también lo hizo con todo el estilo del mundo.

Esto es lo que dice su mensaje completo: “Generalmente no respondo a esta clase de comentarios, porque no me afectan. Pero sí son capaces de plantar semillas de dudas en la mente de muchas personas. Esto hace que no puedan vestirse de la manera que les da la gana. En su honor, me visto como una adolescente. Este es mi atuendo de hoy. ¡Vistan lo que les entra en gana!”.

Para ella la confianza es importante y lo irradia en cada video que publica en la red social con sus outfits que la hacen sentir viva y feliz.