Wilder Medina reveló el verdadero motivo de su salida de ‘La Isla De Los Famosos’ y que le habría costado una expulsión

La salida de Wilder Medina, ‘El Monstruo’, de ‘La Isla De Los Famosos’ sigue generando todo tipo de reacciones en las redes sociales, pues muchos consideran que era la única manera de eliminarlo, ya que en el juego ninguno habría podido.

Y horas más tarde de decirle adiós a la isla Saona, a su tribu Koi, a sus alianzas, pactos y en especial a sus deseos de ser el ganador del juego se presentó en el podcast ‘El Día Después De’ con el presentador del reality Tatán Mejía y el productor.

Desde allí reveló algunas de las cosas que vivió dentro de la playa, y también sobre lo que eran sus reacciones al perder las pruebas que mas de una vez asustó a los otros participantes y generó una matriz de opinión entre los seguidores del programa.

Lo primero que dijo, al igual que los otros exparticipantes que han salido de ‘La Isla De Los Famosos’ y que han pasado por el podcast, es que de verdad no creías que pasaría hambre y que detrás de cámaras les pasarían comida, por lo que fue un duro golpe para él.

Wilder quería salir

Indicó que recibió un golpe de Eleider Álvarez mientras lo sostenía cuando el boxeador estaba discutiendo con Juan del Mar en la acalorada pelea entre ambos. Sobre su salida indicó que votó por Federico para que no tuviera efecto, y así poder salir para evitar una pelea a golpes con el actor Aco Pérez.

“Yo creo que ya es hora de yo salir, porque ya con Aco no me lo aguanto y yo en cualquier momento reacciono y esto no es la vida, esto es un juego y yo no puedo botar todo lo que he hecho, porque esta no es la vida. Le dije a Fede que vote por mí y a Eleider, pero me dijeron que no. tengo que hace una jugad apara yo salir, porque lo di todo, pero no quiero embarrarla porque la gente lo va a ver. Me voy a dar muerte yo mismo. Fue algo que hice hacia mí para no cometer un error de esos que podía acabar mi vida”

— Wilder Medina