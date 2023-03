Sin anillo de compromiso: Becky G habla tras escándalo de infidelidad de su novio

La cantante Becky G se pronunció por primera vez, tras el escándalo de infidelidad de su prometido, el futbolista Sebastian Lletget.

Hace poco más de una semana, una usuaria de Instagram, publicó que en febrero pasado sostuvo una relación con el centrocampista de Football Club Dallas. La mujer difundió capturas de mensajes y audios que comprometen al atleta, además destacó que no publicaba más pruebas porque eran “muy íntimas”, incluyendo imágenes de él desnudo.

El pronunciamiento de la mujer desató la polémica de infidelidad del deportista en contra de Becky G, con tiene o tenía una relación amorosa desde hace seis años. En diciembre del año pasado le propuso matrimonio, y desde ese entonces, la artista portaba orgullosa su anillo de compromiso.

La cantante, de 26 años, se mantuvo en silencio. No fue sino en la entrega de los iHeartRadio Music Awards 2023 cuando se le vio por primera vez después del escándalo. En el evento un gran detalle llamó la atención: tenía varios anillos, pero no lucía su anillo de compromiso, lo que evidencia que probablemente, terminó la relación con Lletget, de 30 años.

Primeras palabras de Becky G

Becky G habló por primera vez, luego de la supuesta infidelidad de su prometido, y aunque no habló directamente sobre el caso, lanzó un reflexivo mensaje con el que podría referirse al tema.

“Algunas veces las peores cosas que nos pasan son en realidad las mejores cosas que nos pasan. Y con el tiempo, esa revelación comienza a desarrollarse”, expuso la cantante.

Su mensaje es como parte de su campaña con Apple Fitness. Lo difundieron este miércoles en una publicación desde la cuenta de Instagram de esta aplicación de seguimiento de ejercicio.

Admite que la lastimó

Después de las acusaciones de infidelidad, Sebastian Lletget publicó el pasado lunes en su cuenta de Instagram un comunicado sobre la situación.

En el escrito, el futbolista expresó que todo se trató de un “complot” para extorsionarlo y que como esa persona, no obtuvo lo que quería, “ahora se ha convertido en un espectáculo público en las redes sociales con más mentiras que verdades y con publicaciones falsas dirigidas al amor de mi vida, la única persona a la que nunca debo dar por sentado o poner en riesgo”.

No obstante, admitió que lastimó a Becky G, a quien reconoció como la personas “que amo más que nada”.

“Para Becky, has sido la luz de mi vida, mi fuerza, quien siempre me ha demostrado un amor incondicional… En lugar de honrar ese amor todos los días, he hecho lo contrario, lastimándote y faltando el respeto a la única persona que amo más que a nada. Lo siento mucho y sé que tengo que hacer lo que sea necesario para recuperar la confianza y el amor que mereces”, dijo Lletget en su escrito.

Hasta ahora, tanto Becky G, como Lletget mantiene las fotos juntos en sus cuentas de Instagram. Ninguno de los dos se ha pronunciado sobre si siguen o no en su relación.