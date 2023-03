¿Buscará su amor secreto? Melissa Martínez confesó las acciones que tomaría tras inesperado y costoso anillo

Melissa Martínez arremetió contra seguidora por decir lo que no era Foto: Instagram @melissamartineza

Melissa Martínez es una reconocida periodista en el mundo del deporte y especialmente, del futbol colombiano. Actualmente, hace parte de Caracol Radio y ESPN. Sin dejar de lado, que desde hace algún tiempo viene mostrado su faceta como empresaria y a la fecha ya cuenta con varias sedes en el país.

Además, la barranquillera suele ser muy activa en sus redes sociales en donde comparte y habla de distintos temas. En esta ocasión Melissa quiso acercarse un poco más a sus seguidores, esto a través de una dinámica de preguntas con las que buscó adelantar detalles de su vida y por supuesto, conocer la perspectiva que tienen algunos de sus fans sobre ella.

Una de las preguntas que más llamó la atención fue: “¿Qué harás con el anillo que te regalaron”. Seguidamente, la periodista indicó que esta ha sido una de las preguntas que más le han hecho en las últimas 48 horas. Melissa reveló que una de las mujeres que le ayuda le aconsejó que debía llamar a la joyería o que fuese hasta el lugar: “Ella se cree el FBI”.

Mientras que la barranquillera relataba lo ocurrido en su mano tenía la caja y el anillo, dejando ver la marca donde fue comprado: “Es un anillo muy lindo, pero como me lo voy a poner, uno no se pone las cosas así”. Si bien, resaltó que es muy lindo otro de los detalles que más llamó su atención fue el hecho de que sus dedos son bastante delgados, condición por la que varios anillos no suelen quedarle fácilmente, pero este es casi de su talla, pues solo está un poco suelto.

Finalmente, Martínez aseguró que lo pensaría durante la noche si llamaba a preguntar o no a la joyería con el fin de obtener mayor información, destacando nuevamente lo divino que está su anillo. Lo que queda claro es que Melissa cuenta con varios enamorados en sus redes sociales, quienes no dudan en coquetearle en cada una de sus apariciones.

