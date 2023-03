“No quieren estar con Clara Chía”: hijos de Shakira le pusieron ultimátum a Piqué

Hijos de Piqué no quieren cerca a Clara Chía Sacha y Milán están muy dolidos por la ruptura de sus padres y desean compartir con su padre, pero sin su novia. (Instagram @3gerardpique)

La separación de Shakira y Gerard Piqué será recordada como una de las rupturas más mediáticas de la historia del espectáculo, pues a solo meses de cumplirse un año del anuncio, ambos siguen dando de qué hablar, con la misma intensidad que desde junio del 2022, cuando informaron que habían terminado y luego el futbolista, en menos de 60 días, se exhibió con su nueva novia.

Sin duda alguna, la cantante estaba destrozada por la cruda realidad que le estaba tocando vivir, puesto que siempre apostó porque “fuera para siempre” y que no se había cuenta que tenía una codependencia emocional hacia Piqué que no lo permitía ponerle límites a sus humilladores y desplantes, así como los de su familia.

Mientras la colombiana y sus hijos lloraban la tragedia familiar, el empresario (36) paseaba, iba a conciertos y viaja con la novia Clara Chía Martí, una estudiante de marketing, de 23 años. Ella fue aceptada rápidamente en sus suegros, que la invitaban a su casa, que queda al lado de la de sus nietos.

Milan y Sasha han sido testigo en primera fila de todas las lágrimas y los triunfos de su madre en estos meses. Incluso, le aconsejaron qué artistas serían los indicados para hacer sus colaboraciones. Tanto Shakira como Piqué están facturando, ella con sus canciones y él con la King’s League.

Pero los niños sí han sentido la diferencia de estar con uno o con otro padre. El paparazzi Jordi Martín, afirmó que “los hijos han volcado más con la madre que con el padre. Yo veo a los nenés más felices con Shakira que con el papá”.

Ellos son quienes más han sufrido: ver a su mamá abatida del dolor y a su padre feliz con una nueva chica mucho más joven, pues ante esto, el periodista manifestó a través de su cuenta en Tik Tok: “Han visto que la ha pasado muy mal y le han dicho a Shakira y a su padre: ‘nosotros no queremos ver ni a Clara Chía, no queremos ni conocerla, no queremos que la traigas a casa mientras estemos nosotros”.

Otro punto que tocó Martín es lo poco empático que suele ser Gerard con sus pequeños, pero acota que, a pesar de todo, es un buen padre, pero “pero hay cosas en la que ella es más humana. Piqué va a buscar a los nenés a la casa y está todo el rato ahí con el celular. Ellos bajan cargados de bolsas. Yo creo que él debería bajar, abrir el maletero, meter las bosas”.

@tromepe No dejó ni la paciencia 💋 pique piqueyshakira hijosdepique milanpique sashapique piqueyclarachiamarti piqueyshakira kingsleague loultimo piqueregañaasushijos piqueysushijo milan milanysasha polemica tqg shakiraypique shakirashakira shakira ♬ TQG - KAROL G & Shakira

Otras de las situaciones que le se reprocha al catalán es que cuando los niños se meten d al carro y aún sigue concentrado en su teléfono, además de que sienta a Milan en el puesto delantero sin cinturón de seguridad y así arrancan a toda velocidad para recorrer Barcelona, España.

Afirma que esto es algo que ni remotamente haría la intérprete de “Pies descalzos”. También señaló que los chicos son mucho más cariñosos con ella que con él.

Este domingo, Piqué asistió a la final Four de la King’s League, que se desarrolló en el ‘Camp Nou’ con sus hijos, pero ellos fueron captados aburridos mientras él disfrutaba al máximo. Incluso, lo grabaron cuando presuntamente regañaba fuertemente a Milan, situación que fue repudiada en redes sociales.

Lo cierto es que, a pesar de la corta edad, Sasha y Milan saben muy bien lo que quieren y qué esperar de cada uno de sus padres.