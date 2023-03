Que pase la desgraciada: La ‘señorita’ Laura le dio con todo a Clara Chía, por meterse con Piqué

Laura Bozzo es una de las personalidades de televisión más reconocidas en toda latinoamérica, seguro más de una persona recuerda su frase “Que pase el desgraciado”, o cuando regalaba ‘carritos sanducheros’ a los invitados que iban a su programa Laura en América a contar sus desgracias y a pelear mientras los de seguridad los intentaban separar.

La celebridad peruana nacionalizada mexicana, ha sabido mantenerse vigente en el mundo del espectáculo, gracias a su participación en el reality ‘La casa de los famosos’ y que constantemente comparte contenidos en sus redes sociales. La mujer de 70 años ha demostrado que tiene poca vergüenza y se anima a tomarse fotos en poses sugestivas, hacer videos bailando canciones virales como ‘TQG’, al parecer a ella le funciona el adagio popular que dice “que hablen mal o que hablen bien, pero que hablen”.

Ahora decidió dar su opinión, con expresiones bastante fuertes, muy a su estilo, de lo sucedido entre Clara Chía y Piqué, claro sin dejar de lado a la colombiana Shakira, que según se ha mostrado públicamente y hasta la saciedad es la ‘víctima’, en todo este drama que parece sacado de una película, con infidelidad, banda sonora, custodia, mudanza, exsuegros mal intencionados, y todo lo que ha pasado que parece no tener fin, pues cada semana se escucha algo nuevo relacionado con la expareja y la nueva pareja.

La ‘señorita’ Laura, como era conocida en su programa, comentó a una publicación que hizo la revista People en español, en la que hablan de la joven española bajo el mensaje “Clara Chía presume su figura en el gimnasio”, pues la peruana respondió de forma contundente “¿De qué vale tener un cuerpo espectacular si no tienes neuronas y eres una roba maridos? Este tipo de mujeres a mi me causan asco, ella siempre supo que estaba destruyendo un hogar y tuvo la falta de dignidad de meterse a la casa de la esposa, la belleza está en el alma y en los valores que ella no tiene”.