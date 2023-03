Alumno defienda a maestra que fue golpeada por otro estudiante

Las escuelas son espacios creados para impartir conocimiento. Las y los profesores se encargan de educar a los jóvenes que asisten a las aulas, sin embargo, hay momentos que los maestros son superados por la situación y deben de resolver los conflictos que se crean al interior de los salones.

Existen muchos videos, en redes sociales, que muestran las peleas escolares que ocurren en muchos países, mas en las últimas horas un clip logró popularizarse de gran manera por mostrar cómo un adolescente golpeó a su maestra, misma que intentaba calmar la situación. El periodista Arturo Luna Silva difundió, mediante su cuenta de Twitter, la grabación que logró gran popularidad.

En una escuela de 🇺🇸, un estudiante defendió así a una maestra que salió golpeada al intentar detener una pelea entre dos alumnos.



En el video se ve cómo los adolescentes se peleaban, pero para evitar una lesión, la docente se interpuso y fue allí donde recibió la agresión. Un joven que no estaba involucrado en el conflicto golpeó al agresor de la mujer y después alejó al otro estudiante para calmar la pelea.

