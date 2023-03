¡No lo vio venir! Madre exhibe a deudor alimentario afuera de su trabajo

Sheridan, madre de dos hijas, exhibió al padre deudor alimentario afuera de su trabajo una tienda de artículos del hogar ubicada en Periplaza, al sur de la ciudad de Puebla.

Acompañada de integrantes del Frente Nacional de Mujeres Contra Deudores Alimentarios, Sheridan y su hija de 16 años de edad, llegaron con pancartas en mano, pañuelos verdes y trompetas para llamar la atención de los que pasaban por la zona.

Segundos después llegó Said Gabriel y empezó a grabarlas con su celular, mientras que la joven madre le reprochó que ni estando frente a su hija se atreviera a darle la cara luego de cinco años de mantenerse ausente y sin cumplir con sus obligaciones.

“Cinco años en los que has sido un padre irresponsable, no has cumplido con tus obligaciones. No das un peso, escondes la cara. Nos bloqueas a mí y a tus hijas. Estás violentando a tus hijas y a su infancia, estás violentando sus derechos”.

— Sheridan, madre poblana