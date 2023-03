Ofrecen un millón de dólares a Clara Chía Martí por contar su versión de la ruptura entre Shakira y Piqué

Para poder completar la historia de lo que sucedió entre Gerard Piqué y Shakira hace falta una versión: la de Clara Chía Martí. La cantante colombiana se expresó a través de un tema musical que rompió unos 14 récords a nivel mundial, y el exfutbolista del FC Barcelona habló por medio de varias entrevistas.

Sin embargo, todavía falta la palabra de Clara Chía Martí, quien después de unos nueve meses después de haber explotado la situación sigue sin dar una sola declaración a los medios de comunicación.

La prensa de Barcelona, España y el mundo entero la ha intentado contactar por varias vías y no ha obtenido respuesta. Y recientemente se ha filtrado a la joven de 24 años le llegaron a ofrecer altas sumas de dinero para que diera la exclusiva.

Clara Chía trabaja en Kosmos, empresa que dirige Gerard Piqué. Se dice que el exfutbolista estaba engañando a Shakira con esta joven empleada. Aunque hay varios elementos que comprobarían este hecho, no ha sido confirmado, ni siquiera por la misma cantante colombiana.

Mientras Clara no emita su versión todo va a ser suposición. Es allí en donde se basa el desespero de algunos medios poderosos que se atrevieron a ofrecerle dinero para aparecer ante los focos, las cámaras y los micrófonos.

Sin aclarar qué medio de comunicación, la revista Quien dice que “las ofertas (a Clara Chía) ascienden a más de un millón de dólares”. Señalan que “ella las habría rechazado todas. Junto a Piqué no tendrá problema de dinero y, además, son felices y prefiere serle fiel”.

Además de no tener problemas de rentabilidad, Clara Chía prefiere mantenerse bajo perfil y no exponerse al escarnio público ya que ella no es una celebridad.

Se ha dicho que la exposición que le generó su relación con Piqué le provocó algunos problemas de ansiedad y depresión, por no estar acostumbrada a la atención mediática que se ha registrado alrededor de este círculo amoroso.