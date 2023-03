“Me lo puse sin nada abajo”: Laura Bozzo impacta con vestido transparente y envía poderoso mensaje

Laura Bozzo sigue confirmando que la edad es solo un número, y que lo importante a la hora de lucir un traje es sentirse elegante y sexy con lo que se lleva puesto. Así lo ha demostrado, ella se siente muy feliz, aunque el mundo la critique. Por eso, lució un vestido traslúcido que enaltece a las mujeres mayores: “la edad está en el espíritu”.

Laura Bozzo en vestido traslúcido causó revuelo en redes sociales

Fue durante una de las galas del reality de Telemundo, La Casa de los Famosos 3, cuando Laura Bozzo, de 70 años de edad, apareció en un vestido muy elegante, pero un poquito atrevido, y no dejó mucho a la imaginación del público.

Laura Bozzo, la protagonista de los más populares shows de la televisión como Laura en América, Laura de Todos y Laura, lució radiante un vestido traslúcido negro con lentejuelas y plumas, dando poder a las mujeres de su edad.

“Dedicado a quienes me critican que estoy vieja, pues me siento regia en este vestido que me regaló mi adorada Aylín, totalmente trasparente”, señaló en su mensaje.

“Me lo puse sin nada abajo, sí, que horror, pero ya quisieran las que me insultan tener mi cuerpo. Me amo, y la edad está en el espíritu”, agregó.

Vestido negro con lentejuelas en la gala de “La Casa de los Famosos”

No es la primera vez que Laura es noticia por sus atuendos, la reconocida presentadora peruana, de 70 años, le gusta generar revuelo al vestir prendas reveladoras y joviales. Algunos la critican y otros le aplauden su valor.

“Pues la verdad que sí, señora Laura Bozzo. Con mis 46 años quisiera tener su cuerpo. La edad es sólo un número, el espíritu es lo que cuernta, y si usted se siente de 30, pues adelante”, “Te ves espectacular, muchas quisieran verse como tú”, “Los que la insultan les da miedo mirarse en el espejo”, “Viejo el viento, y todavía sopla”, son algunos de los comentarios que recibió.