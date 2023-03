Imagine Dragons: la espera y el retraso valieron la pena para sus fans en Colombia

El pasado domingo 12 de marzo, Bogotá por fin pudo estar en la presencia de Imagine Dragon y su ‘Mercury World Tour’, que se llevó a cabo en el Coliseo Live y que por alrededor de más dos horas, todos sus fanáticos vivieron emociones intensas de principio a fin. Pero no es la primera vez que la aclamada agrupación pisa territorio colombiano, ya que previamente estuvieron ofreciendo un show en el mes de en abril en el 2015, y esa vez fue en el Parque Simón Bolívar de Bogotá.

Sin embargo, la nueva visita de la banda tuvo que ser aplazada por algunos meses; estaba programada para el mes de octubre del 2022, y gracias a un problema de salud con su vocalista, Dan Reynolds, fue retrasada unos meses:

“Dan ha estado luchando con una hemorragia en sus cuerdas vocales y un nódulo desde la última etapa de la gira, y su médico le advirtió que de continuar ahora mismo podría causar una ruptura y dañar irremediablemente su voz. Inesperadamente, ahora también está lidiando con un esguince bastante grave del ligamento lateral de la rodilla que requerirá una férula y algo de rehabilitación durante algún tiempo”, fue el anuncio que dio Imagine Dragons por medio de sus redes sociales en ese momento.

Aun así, la espera terminó valiendo la espera, y sus seguidores no pudieron salir más felices tras presenciar este espectáculo, donde los elogios no solo al físico del vocalista principal, pues la gran parte del show la hizo completamente desnudo en su torso, también al enorme talento de todos sus integrantes, hicieron del espectáculo algo memorable para todos.

Las habilidades de cada uno de los integrantes brillaron con luz propia, desde el vocalista Dan Reynolds, que fue catalogado como un ‘genio’, Daniel Sermon y su guitarra tocó fibras y almas con sus solos, Daniel Platzman tuvo la misión de dar lo mejor de sí con su poder en la batería.

Mientras que Lonely y Wrecked de Mercury 1 y del Mercury 2, respectivamente, fueron algunas de las favoritas que se quedaron por fuera del repertorio de canciones, las mejores interpretaciones fueron por parte de sus clásicos “It’s Time”, y “On Top Of The World,” acompañado de globos de muchos colores; la gente estaba muy feliz y Dan parecía divertirse pateando y golpeando dichas pelotas de playa.

Cuando llegó el momento de que la banda interpretara “Whatever It Takes” este convirtió en el dichoso espectáculo visual del vocalista a sus fans, pues desde ese momento dio el resto de su presentación sin camiseta, encendió aún más la noche. “Sharks”, “Demons” y “Bones” fueron otros de los grandes temas de la agrupación norteamericana que llegaron a ser ovacionadas por el público, y el momento emotivo de la noche se dio de la mano con la canción “Next To Me”; aunque las lágrimas no duraron mucho, pues Imagine Dragons se encargó de disiparlas tocando “Amsterdam”.

Radioactive fue la cereza del pastel y un infaltable que no iba a pasarse por alto, asimismo, los asistentes elogiaron la excelente la decisión de la banda de usar la canción “My Life” para abrir y cerrar el concierto, evocando no solo una emoción no solo de nostalgia sino de querer comerse el mundo luego del evento.

En cuanto a las luces, se hizo un buen manejo de ellas, y el lugar, es decir el Coliseo Live, entregó un sonido excelente, y esta es considerada una ventaja sobre otros escenarios que posee la capital.