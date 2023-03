Gerard Piqué no siente vergüenza por lo que digan tras separarse de Shakira: “Sigo haciendo lo que quiero”

A escasos tres meses de que se cumpla un año del anuncio formal de separación entre Shakira y Gerard Piqué, el ex futbolista no se arrepiente de la decisión tomada y todo parece indicar que no se detendrá en artículos a la hora de fijar una posición con respecto a sus sentimientos, tras 12 años de relación.

El catalán quien ya había concedido una entrevista a El món a Rac1, ahora le respondió en exclusiva a el diario El País de España, lejos de esquivar alguna pregunta, sorprendió con sus declaraciones al hablar de cómo se siente tras la polémica desatada por la supuesta infidelidad que cometió hacia su ex pareja y madre de sus dos hijos. A Gerard, poco le importa lo que puedan decir de él, pues sin duda, está siéndole fiel a sus propio instinto y principios.

“El día que muera, miraré atrás y espero haber hecho siempre lo que he querido. Quiero ser fiel a mí mismo. No me voy a gastar pasta en limpiar mi imagen. La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto no me importa. Destino mi energía en estar con los míos y darles lo que tengo. Estoy muy feliz. Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad”, manifestó.

El exjugador del FC Barcelona Gerard Piqué en una entrevista en RAC1 RAC1

Piqué está muy claro que la separación con la intérprete colombiana trajo consigo el rechazo de muchos que hoy lo consideran el villano de la película, algo que no le quita el sueño.

“El problema es cómo la gente lo percibe o la prensa lo vende. Sigo haciendo lo que quiero. El día que muera, miraré atrás y espero haber hecho siempre lo que he querido”, agregó.

Si bien, el ex jugador de 36 años, pareciera que sentirse libre de polvo y paja, se abstuvo de hablar abiertamente de hablar de cómo se siente con respecto a Shakira, quien ha sabido capitalizar muy bien la ruptura y estrenó cuatro temas donde lo menciona directa e indirectamente.

“No voy a opinar, no me apetece. Cada uno tiene su responsabilidad de intentar hacer lo mejor para sus hijos”.

Pese a la insistencia del periodista, el también empresario está claro que su objetivo primordial es velar por sus dos hijos, Milan y Sasha: “No son sordos...”. “Se trata de protegerlos. Ese es el trabajo de todos los padres con los niños. En eso estoy centrado y esa es mi labor como padre”, dijo contundentemente.