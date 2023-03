En medio de lágrimas, Karol G agradece a fans la receptividad de su nuevo disco ‘Mañana será Bonito’

Recientemente la cantante colombiana Karol G estrenó su disco ‘Mañana será bonito’, el cual contiene diversas colaboraciones con artistas muy populares como: Romeo Santos, Ovy on the Drums, Justin Quiles y Angel Dior, Bad Gyal y Sean Paul, Sech, Carla Morrison, Maldy, Quevedo y Shakira, gracias a esto, y a sus diversos temas musicales, el álbum ha tenido un gran éxito, llegando a ser número 1 en Estados Unidos y gran parte de América Latina.

Por este motivo, la artista expresó su emoción al ver la receptividad que ha tenido por sus nuevas canciones. “Estoy regresando de París a Puerto Rico para mis ensayos y llegamos, nos dormimos porque estábamos muy cansados y 5 horas después del vuelo, me conecté al wifi para darme cuenta que ‘TQG’, la canción que tengo con Shakira, se hizo número uno a nivel global y que lo más probable es que mi álbum terminé de uno en Estados Unidos, me siento muy emocionada y lo comparto, porque me siento muy bendecida, siento que Dios es muy lindo porque todo se me da”, dijo la cantante en medio de lágrimas.

Asimismo, la artista afirmó que tanto ella como su equipo habían trabajado muy duro para poder lograr esto que hoy se convierte en un éxito a nivel mundial. “De verdad mi equipo y yo hemos estado trabajando mucho para esto, porque de verdad es importante para mí para elevar el género de la mujer en su máxima expresión”.

Dando gracias además a todos sus fans, por el apoyo otorgado a lo largo de su carrera musical. “Todo lo que yo pueda lograr que inspire a otras personas y nada me siento muy especial por todo el amor que me regalan porque hay millones de personas en el mundo y me siento especial que de cierta manera ustedes tengan una conexión especial conmigo, les agradezco con todo mi corazón, porque ustedes hacen parte de este sueño, de todo lo bueno que me pasa y que muchas gracias que me dan la oportunidad de celebrar todo con mi familia, wou, número uno global la canción número uno global del álbum y de verdad por Dios, nunca paren de soñar que las cosas a uno se le dan”.