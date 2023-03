Mario Hernández contra Petro por columna de Luis Carlos Vélez

La economía del país es uno de los temas que preocupa al empresario Mario Hernández quién de nuevo arremetió contra el presidente Gustavo Petro y la izquierda en Twitter en un comentario que le hizo al periodista Luis Carlos Vélez. Cabe recordar, que Vélez, este sábado 18 de marzo, en su columna de opinión, citó un análisis realizado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (Amlo) por el periodista Fareed Zakaria, en The Washington Post, y lo compara con la administración del presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Vélez manifiesta que “el presidente Petro, como Amlo, no ha logrado enfrentar a los carteles de la droga y que, hoy por hoy, el país registra sus niveles más altos de cultivo de coca y producción de cocaína”.

Así como “la estrategia se llama ‘Más abrazos y menos balazos’ y en Colombia la bautizaron ‘la paz total’. Dos iniciativas que buscan bajar los niveles de violencia suavizando las penas, sacando gente de la cárcel, perdonando narcos y delincuentes, y debilitando a las FF. AA., que combaten el crimen organizado”.

Sobre la columna de opinión de Luis Carlos, el reconocido empresario textil Mario Hernández comentó que los electores no volverían a votar por ideales de izquierda: “¡Cómo vamos, no se volverá a votar por la izquierda! Nos quedan 40 meses ojalá con buenos resultados mediremos el crecimiento del PIB pero no con más impuestos (sino) con productividad”.

Como vamos no se volverá a votar por la izquierda ! Nos quedan 40 meses ojalá con buenos resultados mediremos el crecimiento del PIB pero no con más impuestos con productividad — Mario Hernandez (@marioherzam) March 19, 2023

¿Qué dijo Mario Hernández sobre la investigación de Nicolás Petro?

Las reacciones frente a este escándalo del hijo del presidente no se han hecho esperar. El empresario colombiano, quien siempre ha sido un fuerte crítico de Gustavo Petro no se quedó atrás y opino en su cuenta de Twitter acerca de la situación en la que está involucrado Nicolás Petro. “Que nos muestre declaración de renta, movimientos bancarios y propiedades”, señaló Mario Hernández frente a este escándalo.