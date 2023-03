¡Tiembla Chayanne! Pedro Pascal es “el nuevo papá de todos” y 8 fotos prueban por qué

Este es definitivamente el momento de Pedro Pascal. El actor nacido en Chile ha estado teniendo gran impulso desde la década de 2010 y se ha convertido en uno de los nombres más importantes de la industria.

Aunque comenzó con pequeños papeles en televisión como Buffy, la cazavampiros, The Good Wife y Graceland, logró dar un gran salto a la fama como Oberyn Martell en Game of Thrones. De ahí, obtuvo gran reconocimiento con su participación en Narcos, como Javier Peña y finalmente le llegó su momento estelar en The Mandalorian, serie de Star Wars para Disney+.

Pedro Pascal Pedro Pascal ha acaparado la atención con su carisma y galanura (Instagram)

Su más reciente trabajo es en la serie de The Last of Us, de HBO, donde interpreta al protagonista, Joel Miller.

Pascal se ha ganado el cariño de todos y sus apariciones en la temporada de premios terminaron por coronarlo como “el papá de todos”, título que el cantante Chayanne ha tenido por años.

La fiebre de “daddy Pascal” (papi Pascal) viene de que tanto en The Mandalorian como en The Last of Us, su personaje tiene la misión de cuidar a sus pequeños co-estelares pero termina siendo una figura paterna para estos.

Y por supuesto, Internet se ha encargado de verle el lado sexy. Justo en los daddy issues. Sobre esto, el actor chileno ha dicho sentirse confundido.

“¿Qué le pasa a la gente que le gusta un viejo como yo? No entiendo, ¿qué ha pasado culturalmente? Que se enfoquen en Harry Styles”, respondió al portal Sensa Cine.

"What’s wrong with people who like an old man like me? I don’t understand. What has happened culturally? Focus on Harry Styles.” –Pedro Pascal pic.twitter.com/n5zypFSZup — Pedro Pascal Daily (@pascalarchive) March 2, 2023

¿Que se cuide Chayanne?

Chayanne ha tenido el título de “el papá de todos” por muchos años. Y es viene de que con su galanura, voz, movimientos sensuales de caderas y gran carisma conquistó a las mamás de Latinoamérica que claman él es el padre de sus hijos.

“Me han preguntado mucho eso: ‘¿qué se siente ser el papá de todos’, pero ¿cómo que el papá de todos? ¡Es mucha gente!”, dijo entre risas en su aparición en la Semana de la Música Latina de Billboard.

El boricua es una bomba de sensualidad y a sus 54 años sigue sorprendiendo.

La galanura de Pedro Pascal en fotos

Por supuesto no es que Pedro Pascal desplace a Chayanne (¡imposible!) sino que los memes apuntan a que podría ser “el papá de las nuevas generaciones”.

A sus 47 años, el actor derrite con su acento, su sonrisa y su sentido del humor ácido.

Pero además de su naturaleza genuina y su risa contagiosa, hay algo en particular en Pedro Pascal que realmente hace que las mujeres se enamoren de él: por lo general, interpreta personajes que son masculinos, fuertes y protectores.

Para Pascal la familia lo es todo. Durante la temporada de premios, estuvo muy bien acompañado de su hermana Javiera, quien también triunfa en cine. El actor la estuvo apoyando por las nominaciones que obtuvo “Argentina, 1985″ (Mejor película internacional), cuya producción y distribución estaba a cargo de Amazon Prime, compañía para la que ella trabaja.

Pedro Pascal Pedro Pascal y su hermana se acompañaron en la entrega de los premios Oscar (Instagram)

Quizá Pedro Pascal aún no entiende por qué el mundo se derrite por él pero es precisamente su “no intención de ser guapo” lo que lo hace tan atractivo.

Apoya las causas que le interesan a las nuevas generaciones. Pedro ha sido un ferviente defensor de los derechos LGBT y de las mujeres. Su hermano, Lux Pascal, se identifica como una mujer transgénero y siempre lo ha apoyado abiertamente.