María José Martínez sintió la presión para aumentar sus senos y esto decidió

La actriz María José Martínez contó a La Red la presión y los temores que vivió al inicio de su carrera cuando le pidieron aumentarse los senos. Con tan sólo 19 años, su mánager le dijo que en el canal donde trabajaba en ese momento le decían que ella no se tomaba su carrera en serio, porque no se aumentaba sus senos y añadió que la comparaban con sus otras compañeras de actuación. “Que no me ponía senos como las otras niñas. Me parecería injusto decir que su carrera maravillosa fue por cuenta de eso. No creo que eso sea así”, dijo la actriz.

A raíz de esta presión la mamá de María José decidió buscar a un cirujano plástico.

“Doy gracias a Dios porque di con un médico, realmente un ángel, que se me atravesó en ese momento que me dijo: “no se opere que sus senos son perfectos para usted. No creo que quede contenta con una cirugía”, me dijo”.

La actriz dijo que le creyó a este especialista y decidió enfrentar las críticas que recibió por este aspecto de su cuerpo.

“Le creí y me paré firme”, aseguró.

También reconoció que usó de ayudas de vez en cuando. “Usé brasieres de relleno por muchos años de debido a la moda y porqué la presión es la presión. Hice eso y nunca me sometí a una cirugía o algo más drástico”.

Finalmente, María José admitió que nunca quiso ponerse prótesis mamarias, su busto es natural.

Sin embargo, durante muchos años se ha tenido que enfrentar a comentarios sobre el tamaño de su busto en redes.

La carrera de María José Martínez en los medios

María José Martínez cuenta con una trayectoria de más de 20 años comenzó en programas de TV y de Radio (Conjunto Cerrado, La Caponera, Tu voz Estéreo, el Gallo de Radioactiva, Hoy x Hoy con Darío Arizmendi).

Su libro “El Príncipe Azul se destiñe con la primera lavada” fue best seller en Colombia. En 2018 participó en el 1er Master Chef Celebrities colombiano y llegó a la semifinal; allí desarrolló su gran pasión por la cocina particularmente la Italiana de donde proviene su familia materna.