“Estaba buscando colágeno”: reacciones a caída de La Tigresa del Oriente y animador de Telemundo (VIDEO)

No pareció actuado y, si estaba planeado, se les fue de las manos. La Tigresa del Oriente le cayó encima al presentador y animador de Telemundo, Carlos Adyan, en un programa que difundieron en esa cadena de televisión. Las reacciones no se hicieron esperar, entre quienes se gozaron el momento y de aquellos que lo criticaron.

“¡Qué rico, papito!”, le dijo La Tigresa a Adyan muy cerca y se le abalanzó encima, abrazándolo. Él no pudo sostenerse y cayó del sofá donde estaban sentados en el set del programa En Casa con Telemundo, donde invitaron a La Tigresa calificándola de “invitado de lujo”.

Algunos usuarios de redes sociales vieron la caída de La Tigresa y el abrazo desmedido como parte del humor y el entretenimiento. Muchos se lo tomaron con risas, como la cantante boricua Olga Tañón, quien le escribió al presentador: “Acabó contigo”, con emoji de risas y fuego.

“Si es una mujer, dicen que es acoso”

Otros usuarios de las redes se enfocaron en que la acción de La Tigresa del Oriente podría enmarcarse como acoso. Diego Rojas Rengifo reflexionó y preguntó: “¿Ustedes se imaginan donde fuera un invitado hombre el que agarrara así a una de las presentadoras mujeres? ¿Por qué esto sí es normal y lo otro es un escándalo?”.

Génesis Valverde también se unió a esta línea. “Imaginen que fuera una presentadora con un invitado varón. El invitado ya hubiera terminado con su carrera ya que todos lo acusarían de abuso y acoso. Pero no. Como es un hombre el acosado no importa. Sinceramente me asquea y me da cosa por el pobre chico”.

@angelluisrp puso el acento en la diferencia de edad. “Amor pero adicta al colágeno, parece que tenia años sin comer”, escribió con humor. La Tigresa volvió a robarse el show como suele hacer.