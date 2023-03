Esposa del actor Sebastián Vega es tachada como tóxica por no dejarlo salir con amigos

Sebastián Vega y Valentina Ochoa Pardoux tienen una de las familias más admiradas de la farándula nacional, pues a pesar de tantas críticas que recibieron al inicio, ahora cuentan con una familia muy estable. Graban videos de su relación y cómo manejan su intimidad y parece que Sebastián tiene restringidas ciertas salidas con sus amigos, pero eso no les gustó a los usuarios que vieron el video.

Sin duda, para tener un hogar estable debe haber acuerdos entre la pareja para evitar molestias y peleas, sobre todo cuando tienen que ver con salidas sociales.

Esposa de Sebastián Vega catalogada como tóxica

Esta pareja ya tiene claro eso, por lo menos Sebastián Vega, quien se fue a la sala para escuchar una nota de voz que le había enviado por Variel Sánchez, quien le estaba pidiendo que lo acompañara a un pueblo cercano a recoger algo.

Ante esto, Valentina se rio porque lo tomó como una excusa para poder salir de la casa con el permiso de su esposa. Según Sebastián, no entendía el audio que Variel le había enviado, por ende le pidió a Valentina que escuchara.

A pesar de que ella no parecía molesta, al final Sebastián no salió y se quedó en casa. Nunca se aclaró por qué el actor no salió, pero Variel compartió un video en donde aseguraba que su único objetivo era pasar tiempo con su mejor amigo.

En medio de ‘Lo Sé Todo’ en vivo, los presentadores aseguraron que usuarios en internet estaban muy molestos porque les parecía que su actitud era un poco tóxica al intimidar a Sebastián y finalmente tentarlo a no salir.