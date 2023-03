¿Más guapo que Lincoln? Le llueven elogios a Carolina Cruz por el ‘pollo’ que tiene como nueva pareja

Carolina Cruz es una reconocida presentadora, empresaria y modelo quien causó sorpresa hace algunos meses al confirmar su separación con el actor Lincoln Palomeque, luego de varios años juntos y dos hijos, Matías y Salvador. Sin embargo, ella misma reveló hace pocas semanas que ya tiene una nueva pareja y anda más feliz que nunca.

La presentadora ha tenido en expectativa a sus fans, pues aseguró que no mostraría a su pareja en un buen tiempo, incluso que sus hijos no lo conocerían aún, teniendo en cuenta que ellos son su mayor prioridad y no puede presentarles a cualquier persona.

El corto clip fue revelado por el programa de entretenimiento ‘La Red’, en el que captaron a Carolina Cruz durante el concierto de Romeo Santos el que tuvo lugar el pasado 8 de marzo. En medio de este se ve a Cruz en compañía del hombre, en donde intercambian palabras a lo largo del show y por supuesto, los acercamientos por parte del hombre no se hicieron esperar.

Aunque varios de sus seguidores pensaron que el nuevo novio de Cruz tendría algún parecido con Carolina resultó ser todo lo contrario, pues es más bajo que la presentadora, con una barba en forma de candado y al parecer, su gusto por las gorras resultar ser más que evidente.

Lo cierto es que la pareja se disfrutó de principio a fin el concierto en donde las risas fueron las principales protagonistas. Sin dejar de lado, que a la salida ambos se mostraron incómodos, pues al parecer, tenían claro que podrían estar siendo grabados en cualquier momento, pero esto no fue impedimento para que el hombre la abrazara al final y le diera un beso en su mejilla mientras que Carolina se mostró indiferente.

Por su parte, sus seguidores no ven la hora en que Carolina presente oficialmente a su nuevo novio, cabe resaltar que algunos fans indican que el hombre sería mucho menor que la presentadora, sin embargo, esta información no ha sido confirmada.