“No logro entender cómo fue reina”: Laura Barjum ‘le cantó la tabla’ a quien la tildó con pelo de ‘trapero’

Laura Barjum es una reconocida modelo y reina de belleza, quien se destacó en el Concurso Nacional de Belleza en el año 2017, convirtiéndose en la primera finalista de Miss Universo en este mismo año. A pesar de que no se llevó la corona, logró incursionar en el mundo de la actuación, sin dejar de lado, la esfera digital en donde es una de las caras más queridas por cada uno de sus contenidos en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, desde hace algunas semanas Laura decidió cambiarse el ‘look’, pues sus seguidores estaban acostumbrados a verla con un cabello liso, pero realmente la mujer es crespa. Aunque la noticia tomó por sorpresa a sus fans, no dudaron en resaltar por supuesto, su belleza y preguntarle el motivo por el que no se había dejado ver así antes. Sin embargo, las críticas tampoco se hicieron esperar y Barjum no dudó en responderlas.

La exreina de belleza compartió un pantallazo en el que se lee: “Uy no logro entender como esta vieja fue reina, parece trapero”. Minutos más tarde, Barjum le respondió al internauta indicando: “Rizofóbico bay”. Pero, sus declaraciones no terminaron allí, pues pese a los constantes comentarios decidió referirse al tema y dejar claro que es una situación normal y que no hay porque juzgar a las personas por como lucen: “Cada que publico algo de mi pelo rizado, recibo al menos un comentario hate, seguro más”.

Posteriormente, Laura agregó que puede que muchas mujeres estén pasando por la misma situación, según ella, física y real en su cabello, sin dejar de lado, el lado emocional que resultar ser el más complejo a la hora de aceptar. Asimismo, se puso en el lugar de estas mujeres resaltando que les puede llegar a afectar de manera importante: “Me pregunto si esas palabras les afecta, si piensan en que si yo fui y soy todo eso que “represento” en el mundo de la ‘belleza’”, aseguró Barjum.

Finalmente, aseguró: ¿Esa gente le hablará así a las personas a su alrededor, están bien?”. Laura indicó que con todas las situaciones que ha tenido que atravesar ha percibido que en el mundo se está agotando la empatía, aún más la educación: “Y como dicen los abuelos se perdió la educación”. Como era de esperarse los comentarios de apoyo y admiración por parte de sus seguidores no se hicieron esperar en donde resaltaron que no todos los creadores de contenido salen en defensa y piensan en el resto de las mujeres.