“Vivamos y dejemos vivir”: Paola Jara se despacha contra sus detractores

Paola Jara sabe bien cómo lucir, cómo mostrarse ante todos y marcar la diferencia con su carrera artística, es por ello que la suma de éxitos en profesión es interminable y cada vez que pisa un escenario es a casa llena.

Pero lejos de apreciar su talento, calidad interpretativa, y belleza algunos de sus más fervientes detractores han decidido atacarla para criticarle hasta la forma de vestir y en algunos de los comentarios se han metido hasta con su cuerpo.

Recientemente ha hecho una publicación en la que hace frente de manera genérica a cada una de las ofensas y criticas por medio de un post en su red social Instagram en la que se sinceró con su público y pidió detener las críticas.

“Que la espalda arrugada, que los gordos, que ridícula, que porqué de negro a toda hora, y si uso colores que, si me creo de 15 que madure, que ya se me notan los años… Y ni hablar de los insultos. Miren a Dios le doy gracias por mis años que jamás me los he quitado y me siento orgullosa de ellos, con cada arruga, con celulitis, con gorditos con todo lo que conlleva el paso de los años soy feliz”, indicó Paola Jara

Luego de enumerar la mayoría de las criticas que recibe a diario aseveró que durante todo este tiempo ha acumulado experiencia, por lo que es lo positivo que más ha tenido al llegar a la edad que tiene.

“Y me siento afortunada porque los años son experiencia y sobre todo agradezco por cada día de vida, Dios quiera que sea hasta que no me quepa una arruga más y ojalá cantando. Orgullosa de cada meta que he alcanzado, de mi trabajo, de los errores y los aciertos. Me disfruto el camino, mi proceso, no ando juzgando, ni envidiando y mucho menos criticando a nadie. Vivamos y dejemos vivir 🙌🏻 🫶🏼 ❤️”

La cantante finalizó su mensaje con dos poderosas etiquetas en las que promueve no hacer más el ‘body shaming’ y respetar las cualidades físicas de las demás personas “No hablemos del cuerpo de los demás” y “Está pasado de moda hablar del cuerpo de los demás”.