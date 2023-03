Diana Gil de ‘La Isla De Los Famosos’ reveló el trauma que padece desde niña

Mas de una vez los participantes de ‘La Isla De Los Famosos’ han aprovechado las cámaras y sus testimonios para contar algunas anécdotas de su vida. Así fue como Manuela Gómez reveló sus ataques de pánico y que es adoptada, luego le siguió Sara Uribe al revelar su tratamiento psiquiátrico y después Yina Rose sobre la idea de divorciarse.

Pero a medida que avanzan los capítulos se van conociendo otras revelaciones de los concursante y esta vez fue la oportunidad de la locutora Diana Gil, quien tras la reorganización de tribus pasó de Amazonas a Espartos.

En reiteradas oportunidades el presentador Tatán Mejía ha hecho mención a que Diana Gil tuvo que aprender a nadar cuando fue llamada para asistir a la competencia, y tras esto hay una historia. La vivencia la tuvo cuando era una niña, pues apenas tenía cinco años, y todo se dio en una piscina de la que le quedó un recuerdo muy amargo.

En el día 20 en la isla Saona la concursante se levantó más que temprano, por lo que sentó en la orilla a contemplar el mar, ya que había tenido una prueba en el agua el día anterior.

“Ayer tuvimos una prueba en el mar y yo tenía pánico. Yo casi me ahogo a los cinco años, es que a mí me crio mi abuelo estábamos en una piscina, además se tomó unos tragos y se le olvidó que tenía a una chinita y tragué agua, tanto que ese sonido que tiene debajo el agua era lo que me traumatizaba en realidad. ese sonido me ponía en shock”

— Diana Gil