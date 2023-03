Conoce cuáles han sido las canciones más famosas de Justin Bieber desde sus inicios en la música

El cantante de música Pop, Justin Bieber llegó a sus 29 años de edad. La fecha sirvió para recordar gratos momentos de esta figura que ha causado revuelo en el mundo pero sobre todo ha posicionado sus canciones en las carteleras musicales más importantes de las plataformas. Aquí te presentamos algunos temas del canadiense.

‘Baby’

A pesar de que no llegó a la cima del Billboard Hot 100, ‘Baby’ tiene actualmente más de 2 millones 700 vistas en YouTube. Este tema fue escuchado cientos de veces y gustó a la mayoría de las personas que en reuniones, fiesta y eventos pudieron reproducir cientos de veces. No hubo quien no la cantara o bailara.

‘What do you mean?’

‘Purpose’ un álbum de Justin Bieber en el año 2015 que robó la atención del primer lugar y llegó a convertirse en el número uno con la canción ‘What do you mean?’. El videoclip de este tema musical, superó los 2 mil millones de reproducciones en YouTube.

‘Despacito’

Esta canción grabada por Luis Fonsi y Daddy Yankee rompió todas las expectativas pero cuando fue grabada por Justin Bieber en su versión en inglés, fue un boom y la canción más exitosa del año 2018.

‘Stay’

La canción ´Stay´ estuvo 7 semanas en la cima del Billboard Hot 100 y eso que se concretó esta colaboración junto al joven The Kid LAROi quien fue apadrinado por Justin en el año 2021. Fue increíble la aceptación de este tema a nivel mundial.

‘Sorry’

‘Sorry’ es su más grande éxito y en este videoclip el propio cantante no aparece. Esta canción dominó el mundo a finales de 2015. Tiene más de 3 millones de vistas y también fue número 1 en Estados Unidos. Hasta ahora sigue superando las expectativas del cantante que no se rinde y sigue imponiendo su estilo en el género pop.

Bieber toca la guitarra, la batería, el piano y la trompeta. Es el artista más joven en haber conseguido que 5 de sus álbumes se encuentren como número uno en Estado Unidos.