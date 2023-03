Las cosas se pusieron calientes en ‘La Isla De Los Famosos’ ¡Tendrán stripper!

Un mensaje por parte del equipo de producción de ‘La Isla De Los Famosos’ supuso lo que sería el ocio de los miembros de las tribus Amazonas y Espartos, en esta última es donde mayor énfasis tuvieron las palabras.

Puede leer: Se aviva el romance entre estos dos participantes de ‘La Isla De Los Famosos’

“Como tribu lograron mantener su llama para ganar, ahora pueden dedicar el día para trabajar en su campamento, buscar alimentos y tener algo de entretenimiento”, decía la misiva.

Pero de inmediato al chispa de la líder de Espartos, la creadora de contenido Paola Usma, mejor conocida como ‘La Barbie’, empezó a bromear con sus compañeros con el término “entretenimiento”, por lo que sugirió algo un poco pasado de tono.

Ante esto Juan del Mar se ofreció a que lo haría, sin embargo, fue en el testimonio individual en el que la oriunda de Medellín insistió en el tema que al principio parecía ser una broma, por lo que muy posiblemente sí se dé, ya que entre los demás apoyaron la petición.

“Porque es que Juan del Mar habla, habla y habla, y él es coqueto, que a él le gusta andar sin ropa, entonces yo le dije que llegó su momento, demuéstralo y haznos un estriptis”, agregó Paola Usme

Por su parte, el boxeador Eleider Álvarez fue quien desestimó la petición, pues es solo entretenimiento para las mujeres. Luego el actor Federico Rivera enumeró que sería un día de relajación, pues además de no tener prueba la noche finalizaría con la petición.

View this post on Instagram

Por su parte Juan del Mar indicó que Paola Usme puede acompañarlo en el baile, a su vez mencionaron que este podía disfrazarse de jeque, tal como lo ha hecho el actor Ac Pérez, de la tribu Amazonas, quien en capítulos anteriores confesó que su amor platónico es Paola Usme.

“Ay no, ojalá mi árabe no se moleste porque me hagan un estriptis, pero igual no lo voy a rechazar. Igual eso va a quedar entre la tribu y quién más va a ver ese estriptis, nadie”

— Paola Usme