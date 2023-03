Anuel AA responde a Karol G por su canción ‘TQG’ con Shakira

La canción ‘TQG’ de Karol G con Shakira es una de las más sonadas en las plataformas digitales. El tema parece ser una seguidilla de las puntas que la barranquillera le ha venido lanzando a su ex Gerard Piqué en ‘Monotonía’ y en ‘Music Sessions #53′ con Bizarrap. Esta vez, se unió con ‘La Bichota’, quien también parece tirársela a su ex Anuel AA.

‘TQG’ se impone con una letra en la que dicen a sus exs: “Qué haces buscándome?”.

Karol G agrega que “te ves feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me buscas todavía”, además destaca que su ex sigue viendo sus historias en Instagram.

Shakira y Karol G Foto: @shakira

Aunque no mencionan los nombres de sus exs, todos concuerdan en que la canción es para ellos. Al igual que el tema con Bizarrap, ‘TQG’ se ha convertido en un lema de las mujeres que se han sentido engañadas, pero que se mantienen firmes, haciéndole frente a la vida.

Respuesta de Anuel

Anuel AA respondió a los dardos de ‘TQG’. A diferencia de Piqué, que se tardó en responder, el trapero no tardó en lanzar su indirecta.

El artista hizo una publicación en su cuenta de Instagram con una foto de él sonriente y ejercitándose en el gimnasio.

En el texto del post dice: “Debate amistoso: ¿Cuál es la razón de que Anuel AA sea tan inolvidable? Posibles teorías: a) la perla b) la lengua c) el sexo increíble d) todas las anteriores”.

Continúa expresando que “mi opinión es que esta perla me ha hecho el hombre más inolvidable sobre la faz de la tierra” y finaliza con emojis de carcajadas, de caritas llorando y de corazones rojos rotos.

La publicación de Anuel AA sobrepasa los dos millones de likes y los 55 mil comentarios, entre estos últimos destacan quienes apoyan a Karol G.

Una usuaria le respondió con todo: “Respuesta amistosa: La perla no es, las mujeres tienen la capacidad de controlarse no como los hombres. La lengua si lo dices sexualmente hasta una mujer sabe hacerlo, pero si lo dices por tu dialecto no creo habla mejor un niño de 2 años”.

La usuaria que está en Instagram con la cuenta @gangelicagolindano, sigue “el sexo tampoco es, las mujeres podemos satisfacernos solas, y nos puede gustar el sexo de cualquiera”.

Y termina rematando “lo que lleva a la conclusión que ninguna de las anteriores. Menos mal que no colocaste inteligencia por que tienes cero! Acostándote con mujeres sin preservativo que quien sabe cuantas veces lo haces con las ganas de satisfacer honores perdidos, pero sí, repartiendo enfermedades”.

El mensaje de @gangelicagolindano fue tan contundente que recibió más de 100 respuestas, incluso de quienes afirman que Anuel solo es famoso por ser un ex y que solo lo usaron para “facturar”. Sin embargo, otros lo apoyan y le dicen que lo aman y que es el mejor.