Mientras Alejandra Giraldo ‘mortifica’ a sus colegas de set, ellos la premian con ‘costosito’ regalo

Alejandra Giraldo es una periodista y comunicadora quien nació en Medellín y llegó a la capital en la búsqueda de perseguir cada uno de sus sueños, dejando claro que su principal prioridad siempre fue poder cumplir con cada uno de sus sueños. Además, de ejercer su profesión en este medio también se ha convertido en unas de las personalidades más destacadas del canal, de acuerdo con sus fans por el carisma con el que cuenta.

Aunque se espera que la próxima semana esté de regreso siendo parte de la primera emisión. La paisa no ha dudado en mostrar cada uno de los detalles con los que la han consentido a lo largo de estos últimos días. Alejandra no solo resaltó que el amoroso mensaje por parte de sus compañeros, Andrés Montoya y Daniela Pachón sino que también, los regalos que ha recibido de su parte.

Y es que su amigo y colega la habría sorprendido con una gran caja de brownies, los cuales estarían acompañados de estos productos. Sin embargo, Giraldo resaltó que estos serían de sus preferidos: “Me endulzaste el corazón con esta sorpresa”. Sin dejar de lado, que sus seguidores no dudaron en referirse al costo estos tendrían, teniendo en cuenta la impecable presentación y la forma en que se encuentran estos.

Alejandra no solo le agradeció y le expreso su cariño al presentador de noticias Caracol, sino que también, resaltó: “O me alivio o me engordo (…) Ya casi vuelvo para mortificarte”, agregó la periodista a través de su cuenta de Instagram.

Cabe resaltar que el vínculo que tiene Andrés y Alejandra no se dio desde su paso al set en Bogotá, ya que él hacía parte del equipo regional en Medellín. Pues, quizás por coincidencia o azares de la vida ambos se conocieron durante su etapa universitaria aunque al parecer, no habrían sido muy cercanos para aquella época ahora dejan claro que el que mientras llevan a cabo una de sus más grandes pasiones también, existe una excelente relación fuera del set, pues hasta aprovechan para ejercitarse juntos.