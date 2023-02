Ana Karina Soto reveló cómo es su verdadera relación con los compañeros de ‘Buen Día Colombia’

Fue durante la dinámica de preguntas y respuestas de la red social Instagram que la presentadora Ana Karina Soto contó lo que de verdad vive con ellos delante y detrás de las pantallas.

Precisó que es una pregunta que le hacen muy a menudo, por lo que no dudó en volver a contestarla de la misma manera que lo ha hecho en diversas oportunidades.

“Bueno, arranquemos con esta que me encanta, porque además que me la hacen mucho de cómo me la llevo con mis compañeros de ‘Buen Día Colombia ¿Ustedes qué creen? Super bien, super bien gracia Dios, no es un cliché lo de que parecemos una familia porque yo he podido experimentarlo con todo lo que me ha pasado estos últimos años”, dijo en primera instancia Ana Karina Soto.

Indicó que cada uno de ellos en ‘Buen Día Colombia’ ha estado de manera incondicional frente a las vicisitudes que ha vivido, pese a que hay excepciones, sin embargo, resaltó que se siente como una verdadera familia.

“Están ahí para ayudarme, para apoyarme, para estar pendientes, para regalarme un abrazo, un consejo, pues hay días de días, no se los voy a negar, pero la mayoría de los días es muy linda la relación, de verdad se siente como una familia”, agregó la presentadora Ana Karina Soto.

Ana Karina Soto y el dardo que lanzó a los haters

Precisó que su proceso de cálculos renales, por el que tuvo que ser internada hace poco, fue doloroso. También fue consultada sobre lo que opina de las personas que se toman el tiempo de criticar en las redes sociales.

“Aquí realmente se ve lo que uno tiene en su mente uy en el corazón, por eso hay que pensar antes de emitir juicio o comentario” — Ana Karina Soto

Agregó que además le duele mucho que algunas personas destilen veneno en las redes sociales y que tengan poca empatía.