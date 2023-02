Madonna sufre una pérdida dentro de su familia

Madonna Louise Ciccone, conocida simplemente como Madonna, ha tenido una vida llena de éxitos, logros y mucha polémica. La cantante de 66 años permanece con el título de la “Reina del Pop” que se mantiene vigente en el mundo de la música.

La estrella pasó su infancia en Bay City y en 1978 se mudó a la ciudad de Nueva York para realizar una carrera de danza contemporánea. Durante sus inicios le gustaba convivir con sus hermanos, pero después tuvo un alejamiento con algunos de ellos.

Joe Henry, el esposo de la hermana de Madonna, Melanie Ciccone, compartió la noticia en Instagram sobre la muerte de Anthony Gerard Ciccone, el hemano mayor de la artista del pop.

“Mi cuñado, Anthony Gerard Ciccone, salió de este plano terrenal anoche (sábado). Lo conozco desde que tenía 15 años, en la primavera de nuestras vidas en Michigan, hace tantos años. Como señala aquí el hermano Dave Henry, Anthony era un personaje complejo; y Dios sabe: nos enredamos en momentos, como pueden hacerlo los verdaderos hermanos. Pero lo amaba y lo entendía mejor de lo que a veces estaba dispuesto a admitir”.

Henry tuvo algunas palabras reveladoras... “los problemas se desvanecen”, dijo, pero la familia aún puede permanecer intacta.

El mensaje en sus redes sociales terminó con “adiós, entonces, hermano Anthony. Quiero pensar que el Dios en el que creyó tu bendita madre (y la mía) la tiene ahí, esperándote. Al menos por hoy, nadie me disuadirá de esta visión.”

¿Cuánto hermanos tiene Madonna?

Madonna creció en una familia de seis hermanos: Paula Ciccone, Chrstopher, Melanie, Martin, Anthony y Jennifer.

La cantante y otros miembros de la familia estaban separados de Anthony, quien luchó contra el alcoholismo durante años y en ocasiones no tenía hogar, era indigente.

Él criticó a Madonna y otros miembros de la familia por supuestamente no preocuparse por él.

Anthony le dijo al Daily Mail hace años... “Soy un cero a sus ojos, una no persona. Soy una vergüenza. Si me congelé hasta morir, mi familia probablemente no lo sabría ni se preocuparía por eso durante seis meses”.

En cuanto a Madonna, tuvo duras palabras… “Nunca la amé en primer lugar, ella nunca me amó. Nunca nos amamos”.