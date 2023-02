Vocalista de Def Leppard preocupa a sus fans: está hospitalizado en Bogotá

Desde tempranas horas de este sábado, cientos de fanáticos aguardan a las afueras del Parque Simón Bolívar, para conseguir el mejor puesto y ser testigo de uno de los mejor shows de hard rock, a cargo de la banda Def Leppard.

Sin embargo, en redes sociales circuló el rumor de que su vocalista, Joe Elliot, se encuentra hospitalizado en la Clínica Marly.

Según pudo constatar el diario El Tiempo, efectivamente el músico se encuentra allí internado, pero no dieron mayor información a cerca de su estado de salud.

Elliot, de 63 años -junto a sus compañeros Rick Savage, Rick Allen, Phil Collen y Vivian Campbell- se presentaría junto a la banda Mötley Crüe, en medio de su gira, ‘The World Tour’.

Te puede interesar: The Stadium Tour: Mötley Crüe y Def Leppard cumplen el sueño de los adoradores de la era dorada del rock

Bogotá, sería la tercera ciudad que visitan, luego dos fechas exitosas en Ciudad de México y Monterrey, y de no haber pisado territorio colombiano por 26 años.

Las leyendas del rock no solamente tocarán clásicos de su repertorio, sino también nuevos temas como ‘Rock of Ages’, ‘Hysteria’, ‘Photograph’ o ‘Bringin’ On the Heartbreak’.