“Que mujerón” La hija de Diomedes Diaz se roba suspiros y halagos por sus publicaciones en redes sociales

Diomedes Díaz es uno de los personajes más reconocidos de Colombia, su talento musical para componer y cantar vallenato lo pusieron en un lugar privilegado entre lo más grandes exponentes de este género autóctono del país. El nacido en San Juan del Cesar, falleció el 22 de diciembre de 2013 y desde entonces en lugar de caer en olvido, sus fans lo mantienen vivo en el recuerdo.

Lea también: Contra todo escepticismo: se volvieron a ganar el chance ‘gracias’ a Diomedes Díaz, con este número

Una de las razones por las que el nacido en San Juan Del Cesár sigue en la mente de sus fans, es porque sus hijos se han encargado de continuar con el legado del cantante en el mundo del vallenato, el fallecido Martín Elias, Rafael Santos, Elder Dayán, entre otros de sus hijos heredaron el talento musical de su padre y con sus carreras han mantenido la voz de Diaz en la mente de todos sus fans.

Aunque usualmente se conoce de los hijos del ‘Cacique’, de su hija Betsy Liliana Díaz, no se sabe mucho, por eso a menos que sea un fan consagrado de Diomedes, ni siquiera se conocía de su existencia. La mujer es emprendedora y además de eso es la directora de la Fundación Diomedes Díaz, encargada de preservar el legado musical de su padre y realizar obras benéficas, algo que caracterizaba al cantante.

También le puede interesar: Alístense para ganar: hijo de Diomedes compartió un número para jugar el chance ¿Le llegaría del más alla?

Pero esto no es lo único que caracteriza a Betsy, pues en sus redes comparte bastantes fotos y videos, varios de ellos en bikini, de paseo y con poses muy sexis, lo que no ha pasado desapercibido para sus seguidores, quienes le han hecho comentarios como: “Estás demásiado top”, “diosa”, “Mamacita”, por su puesto no podían faltar los que se acordaron del cantante “De las mejores cosas que hizo el cacique”, “Cacique que pincel”.