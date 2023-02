Jessica de la Peña fue al Hospital por dificultades con su voz: sus seguidores están preocupados

La presentadora de Noticias RCN, Jessica de la Peña, compartió a través de historias en su cuenta de Instagram, un procedimiento médico que al principio, generó preocupación entre sus seguidores.

Conectada a un nebulizador y haciendo gestos sin hablar, acompañó el video con la frase: “Siguiendo las recomendaciones de mi doctor @otorrinocartagena para cuidar mi voz”.

Ya en el siguiente clip, se ve en su carro, explicando qué fue lo que pasó. “Después de la terapia, faltando una hora, hora y media para ir al aire, tengo que quedarme completamente callada. Esto por recomendaciones del doctor, mientras pasa esta crisis de las cuerdas vocales, pero las nebulizaciones sí son de por vida”.

De la Peña, indicó que se sometió a estas terapias, pues sus cuerdas vocales le están pasando factura y, de por vida, tendrá que seguir con el tratamiento.

“Compré un nebulizador que me recomendó Andrea Serna porque ella también hace terapias buenísimas. Estoy esperando que me llegue para hacer la terapia media hora antes de ir al aire. No tener que cargar con el nebulizador, sino que este es portátil. Y eso me va a ayudar a hidratar las cuerdas vocales, que solamente se hace tomando mucha agua y esas terapias”, explicó.