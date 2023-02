Carolina Cruz mostró su antes y después del embarazo, y respondió si se hizo alguna cirugía estética

Carolina Cruz es una de los personajes más conocidos de la televisión en Colombia, desde que la caleña participó en el Reinado nacional de la belleza se empezó a destacar en el mundo dell espectáculo, en donde luego del certamen logró posicionarse como presentadora de la sección de entretenimiento del noticiero de RCN, junto a Andrea Serna y Claudia Bahamón, convirtiéndose así las tres en las más populares por esa época, siendo reconocidas hasta la actualidad.

Actualmente Carolina divide su tiempo entre la presentación del programa de la mañana Día a Día del Canal Caracol, sus proyectos como empresaria, el modelaje y las redes sociales en donde es muy activa. En su cuenta de Instagram suele compartir diferentes detalles de su vida e interactúa con sus seguidores, quienes siempre están muy pendientes a su vida y constantemente le hacen preguntas, que ella suele responder sin inconveniente.

Además de su vida amorosa, la salud de su hijo Salvador, constantemente le preguntan por su apariencia física, ya que Carolina lleva vinculada a los medios desde hace muchos años y a sus 43 años, su cambio físico no es notorio. La caleña compartió en sus historias una foto a pocos días de dar a luz a Salvador, en la que se le ve con una barriga bastante grande y al lado puso una foto reciente en la que se le ve con el cuerpo muy marcado.

Uno de sus seguidores le preguntó “¿Cómo haces para quedar tan linda después del parto, no tienes ni un gordo?”, la presentadora y modelo respondió con una palabra “Disciplina”. Y aunque ella ha demostrado que es muy juiciosa con el ejercicio, algunos no están tan seguros en las redes sociales e hicieron comentarios como “Si claro pura disciplina, no se haga ayudas extras y verá”, “Disciplina y ayuda del cirujano, pues se le ve la súper marcación”, “si claro, esa marcación abdominal es mucha disciplina ujum, si no fuera del sector salud hasta le creo”.