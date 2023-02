“No saben cómo me ha dolido esto” Lina Tejeiro tuvo que decirle no a una película, por su estado de salud

Muchas personas recuedan a Lina Tejeiro por haber participado cuando era una niña en Padres e hijos en el papel de ‘Sammy’, la artista ha logrado avanzar en el mundo de la actuación participando en produccciones de televisión y cine. Además de eso, ha logrado ganarse un lugar en las redes sociales, en donde comparte momentos de su vida como generadora de contenidos, algo que le ha generado reconocimiento y por su puesto dinero.

La llanera ha sido una de las víctimas de los biopolimeros, desde hace un tiempo se han conocido los casos de diferentes actrices y modelos que decidieron inyectarse esta sustancia para mejorar sus apariencia física, pero luego de los años, e incluso meses, su salud se ha visto deteriorada de gran forma. Así ha pasado con Tejeiro, quien ha mostrado como ha tenido que pasar por el quirófano para que le retiren esta sustancia de sus gluteos.

La artista ha tenido que luchar para mantenerse saludable por todas las consecuencias que generan estos productos en el cuerpo, ella ha mostrado sus gluteos para enseñar las cicatrices que le han dejado las intervenciones y ha contado lo difícil que ha sido la recuperación, incluso le ha tocado cambiar los planes médicos porque su mejora no ha sido como era de esperarse lo que le ha traído diferentes problemas.

Hace unas horas Lina utilizando su cuenta de Instagram, contó en las historias que había sido escogida para participar en una película, pero las cosas no se dieron como quería por su salud, “como mi recuperación no ha sido como yo esperaba a pesar de que hasta ahora solo llevo un mes, pues decidimos entre la producción y yo que no hiciera la película, ustedes no saben como me ha dolido esto, yo quería hacer la peli, yo quería empezar a trabajar ya pero pues no puedo”.