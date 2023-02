Diana Celis contó si se borrará o no el tatuaje que la une a ‘Epa Colombia’

Fue durante la dinámica de preguntas y respuestas que la futbolista Diana Celis habló sobre el tema de Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida popularmente como ‘Epa Colombia’.

A Diana Celis le preguntaron los motivos por los que aun no retira de sus redes sociales las imágenes y contenido en el que sale junto a la afamada empresaria, pues aseguran que con eso la futbolista cerraría el ciclo de esa relación. Sin embargo, de inmediato respondió al respecto y aseveró que esa herisa ya la sanó.

“Bueno, yo creo que bajar las fotos con Daneidy no significa cerrar un ciclo del todo, para mí no, creo que cerrar un ciclo del todo es sanar, y yo ya sané. Yo estoy bien gracias Dios, yo ya estoy tranquila, y estoy tranquila porque en mi consciencia creo todo lo hice bien y pues nada. Bajar una foto no significa estar bien conmigo misma, creo que eso va desde el interior de uno, no sé, es lo que pienso”, dijo en primera instancia Diana Celis.

Indicó que se vieron un par de veces para hablar de temas legales en las que dos estaban todavía relacionadas. Por otra parte, le preguntaron sobre el tatuaje que tenía relación con ‘Epa Colombia’ y que lleva en su antebrazo izquierdo.

“Sigue en mi piel, si me lo tapo creo que da igual porque así no se vea, siempre estará en mi cabeza que ese tatú está debajo ja ja ja ja ja ¿No?” — Diana Celis

Es de recordar que, actualmente Daneidy Barrera Rojas —nombre de pila de la influenciadora— sale con Karol Samantha, con quien lleva unos cuantos meses de historia sentimental y de quien en múltiples oportunidades ha resaltado lo muy enamorada que se siente.

Antes de Karol Samantha, la empresaria ‘Epa Colombia’ sostuvo una relación sentimental de seis años con Diana Celis. La ahora expareja concluyó su historia a principios de este 2022. La separación concluyó en demandas millonarias en las que se exigían el regreso que bienes que adquirieron mientras tenían una relación sentimental.