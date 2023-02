Llegó a urgencias porque sus manos estaban azules, el diagnóstico fue desconcertante y gracioso a la vez

Así como se ha podido ver en los programas de televisión, en donde narran historias increíbles que suceden en las salas de emergencias y solo pueden tener credibilidad explicando el caso detalladamente, el protagonista de este caso, fácilmente podría ser uno de los invitados a este programa porque su caso ya se volvió tendencia en redes sociales.

En Twitter el usuario @AleGinzo_MD, quien según se puede ver en su perfil es médico, narró una historia con un paciente en la sala de emergencias que ha dejado a muchas personas sorprendidas. En un hilo ‘Ale’ explicó lo sucedido con el hombre que llegó angustiado a urgencias para que lo ayudaran, empezó diciendo “Paciente joven acude por coloración azulada de manos, sin ninguna enfermedad de base”.

Como en un caso de la serie Doctor House, en la que deben investigar todas las posibles opciones para la extraña enfermedad, el médico prosiguió “Se controla signos vitales, se ausculta latidos cardiacos, se busca antecedentes reumatológicos…Todo normal”, pero entonces, ¿cuáles pueden ser las razones de la dolencia?, en ese punto, también uno empieza a pensar ¿Qué haría yo en ese caso si veo que me empiezo a poner azul, pero no me duele nada?

Después de plantear muchas posibles enfermedades el médico escribió “Coloración no mejoraba a pesar de tener signos vitales estables y ninguna otra dolencia. Pero cómo se resolvió este enigmático caso? Cuál fue el diagnóstico? En este momento es cuando todos quedaron sorprendidos por la causa de la enigmática coloración azul del paciente.

“Paciente refiere haberse comprado jeans nuevos y usar constantemente alcohol en spray. Se limpió las manos con el alcohol y las apoyo en el jean nuevo. Resultado… MANOS AZULES Tratamiento: Limpiarse las manos antes de ir a la urgencia”.