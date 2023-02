Yina Calderón apareció ‘acabadísima’ y preocupó a sus seguidores en redes sociales

Parece que Yina Calderón ahora se está preocupando por dejar las polémicas de su vida privada enfocarse en su carrera musical. Sin embargo, siempre dará de que hablar por la forma en que lo hace.

Lea también: “Ya están acostumbrados a engañar”: descubren que Clara Chía también fue infiel

Sin duda, la creadora de contenido sigue siendo bastante polémica con su vida privada y la manera que la lleva. Prueba de ello es que ahora ha sorprendido en redes sociales porque se ve más vieja que nunca.

Muchos dirían que Yina Calderón se ve de más edad, debido a que no lleva una vida saludable, no se cuida mucho con su comida, trasnocha bastante por su trabajo y tiene una relación bastante tóxica con el alcohol. Sumando estos factores, podría ser obvio que Yina Calderón luzca mucho mayor a lo que es.

En medio de sus redes sociales ha compartido un video que ha dejado a los seguidores un poco perdidos. Resulta que Yina Calderón se disfrazó de una mujer mayor, se maquilló las arrugas, se hizo canas y hasta se puso un delantal, apareció caminando bastante lento como lo podría hacer una persona mayor y esto lo hizo solamente para promover una de sus canciones.

Lea también: Pipe Bueno y Luisa Fernanda W se cansaron de las críticas y publicaron un video furiosos

A pesar de que no tiene nada malo, usuarios aseguraron que fue completamente innecesario, “Que a esta mujer la encierren en algún manicomio, no sé. Hagamos algo un reporte de cuentas”, “Dioooos porque vi estoo, qué karma estaré pagando”, “ni como actriz, ni como cantante, mejor que siga vendiendo fajas”, “¿Por qué no existe alguien con tanto poder en este país que sea capaz de decirle a esta señora que nos deje en paz a la humanidad?”

A pesar de los malos comentarios, se sabe que Yina Calderón no dejará de hacer contenido a su modo y que, al final, solamente busca llamar la atención.