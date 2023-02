Shakira comparte video trapeando y cantando un tema, que relacionan con Piqué ‘Podría matar a mi ex’

Desde que Shakira se unió al famoso productor argentino Bizarrap para grabar la canción Music sessions #53, un tema que está dirigido a Piqué y su nueva novia Clara Chia con más de una puya directa para ellos, los comentarios no se han detenido. La canción se hizo viral a los pocos minutos de haberse lanzado y los millones de reproducciones, memes, comparaciones, criticas, apoyo a la colombiana, reacciones de famosos, han tenido a la barranquillera en boca de todos.

Lea también: Con gracioso audio, desde la costa colombiana invitan a Shakira a participar en una rifa de “100.000 barras”

Cada nueva acción que hace la barranquillera o el catalán es seguida por los medios y las redes sociales, recientemente el exfutbolista fue noticia porque durante una entrevista le preguntaron cual era la persona más famosa que estaba en los contactos de su celular, a lo que Piqué respondió: “diría que Shakira, tal vez, que fue mi pareja. Podría ser uno. Estoy pensando en seguidores en Instagram y sí, si estás diciendo eso, diría que Shakira por eso”.

La noticia como era de esperarse causó varios comentarios, pues desde que sucedió su separación y la canción que ha sido tan famosa, el futbolista evita hablar directamente de la colombiana. Por su parte, Shakira fue noticia en el día de San Valentín, por mostrar que celebró el día de los enamorados con sus hijos, con una cena y chocolates en forma de corazón.

También le puede interesar: Con cena romántica y todo: Shakira celebró su San Valentín con chocolates rosados

Pero no es lo único por lo que la colombiana ha sido noticia en las últimas horas, la colombiana compartió un video en su cuenta de Instagram en la que se le ve trapeando el piso, con unos altos tacones puestos y cantando ‘I Might Kill My Ex’ (‘Podría matar a mi ex’), lo que ha sido intepretado como una indirecta a Piqué, ya que la letra dice: “Tal vez, tal vez podría matar a mi ex, no es la mejor idea. Su nueva novia es la siguiente, ¿cómo llegué hasta aquí? Tal vez podría matar a mi ex, aunque todavía lo amo”, entre otras frases de este estilo.