Estos son los participantes de Espartos en riesgo de salir de ‘La Isla De Los Famosos’

Tras el cambio de integrante de cada una de las tribus de ‘La Isla De Los Famosos’ como lo son Koi, Espartos y Amazonas se acabó la racha de victorias que tenían los hombres.

Puede leer: Crecen las alianzas para sacar a este participante de ‘La Isla De Los Famosos’

Pues la mezcla presentó un equilibrio de géneros del que solo gozaba la tribu Koi, tras la desintegración de Espartos, que quedó solo con dos de los miembros originarios como lo son el actor Federico Rivera y el boxeador Eleider Álvarez, las cosas no volvieron a ser igual.

Es de recordar a Espartos se sumó la creadora de contenido Paola Usme, la cantante Yina Rose y la presentadora Diana Gil, y lejos de fortalecerla la debilitaron, pues en la más reciente prueba por insumos perdieron, y lo mismo ocurrió en la prueba de inmunidad, por lo que ahora deberán enfrentarse en una prueba individual de la que saldrá un protegido y luego votar en el concejo tribal.

En capítulos anteriores el actor Federico Rivera consiguió el ídolo de inmunidad, y tiene pensado usarlo en el concejo tribal para no ser eliminado, por lo que por esa parte él tiene un pase a una semana más.

“En este momento no tengo mucha opción de jugar contra el instinto, porque están tres de un equipo que no se van a votar entre ellas, entonces me va a tocar sí o sí jugármelo en el próximo concejo”

— Federico Rivera