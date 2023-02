“Monserrat nunca aceptó a Shakira”: mamá de Piqué le ‘echaba en cara’ su apellido catalán

Ya no se sabe ni qué pensar respecto a Shakira y Piqué, sobre todo porque toda la construcción de la familia perfecta, se cayó al piso desde sus bases. Sería casi imposible pensar en que una familia no quiera tener de nuera a una mujer como Shakira: trabajadora, bella, talentosa, famosa y con plata, pero resulta que incluso así, para la mamá de Piqué, no era suficiente.

Varios periodistas españoles han dejado claro que los papás de Piqué no son del todo agradables, pues según ellos, son muy altivos por la misma cultura catalana. Y es que confirmaron que hasta los papás de Shakira lo sabían, pues llegaron a decir que les parecían muy lindos, pero que definitivamente su cultura era mu complicada.

Revelaron las razones de por qué Monserrat nunca quiso a Shakira

Se sabía que la relación entre Monserrat, la mamá de Piqué, con Shakira, no era la mejor, pero no se sabía que a ese nivel de hipocresía.

Víctor Gayarre, periodista español, reveló todas las razones del porqué la familia de Piqué no quería Shakira, “no era normal que su hijo saliera con una mujer 10 años mayor” empezó a decir Gayarre.

Además de eso, reveló que Shakira podría tener mucha plata y dinero, pero no había nacido en una familia de cuna, como Gerard Piqué si lo hizo, “Piqué era visto como un hombre joven, guapo y millonario. Pero no cualquier millonario. Lo fue desde la cuna. Su abuelo, Amador Bernabéu, es historia del FC Barcelona y sus padres pertenecen a la pujante burguesía catalana, tan cerrada como la clase, que ve como un intruso a todo aquel cuya origen y apellido desconocen”

Además de eso, parece que cuando Shakira hablaba de narcisismo en su canción, no era mentira, “Ella no quería una mujer así para un Piqué de 22 años, que brillaba en el apogeo de su carrera en el Barça. Y sobre todo que no era catalana, lo que también mortificaba a la señora Bernabéu”.

El periodista terminó por publicar casi que una lista de todo lo que le molestaba a Monserrat de Shakira:

“Montserrat Bernabéu nunca aceptó a Shakira. Su relación en público se limitó a la educación, quizás por los niños. Todo lo de Shakira le molestaba. Que ella era 10 años mayor que su hijo. Que ella era una cantante, por muy exitosa que fuera. Que no era catalana o al menos de una familia conocida. Y también sentía que, siendo mayor, podía manejar a Piqué y manipularlo”