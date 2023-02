Las ‘embarradas’ de Jorge Rausch en la cocina eran tales que un jefe lo agarró a golpes

Jorge Rausch es uno de los chefs con mayor prestigio tanto en Colombia como en Latinoamérica. Sin embargo, él mismo reveló que no siempre fue así, pues hubo una época en la que, pese a trabajar ‘en la cocina’, cometía errores y no tenía mucho dinero para subsistir, pero la situación llegó al límite cuando su jefe lo agarró a golpes.

A través de su cuenta de TikTok, Rausch contó una historia de cuando tenía poco más de 20 años, por allá en los 90′s.

En primer lugar, reveló que se fue a trabajar a un restaurante en Europa, pero la experiencia no fue la mejor, pues la catalogó como “violenta”, cosecha de los intensos horarios que tenía y que eran mal pagos, sin contar los comentarios ofensivos y xenofóbicos:

“Yo me ganaba 400 libras al mes. Me tocaba a las 5 de la mañana agarrar un taxi que costaba 5 libras y a las 12 de la noche agarrar otro que costaba 7 libras. Eran 12 libras diarias, imagínese eso al mes. Un día le dije al chef que no aguantaba porque no me daba la plata, ¿qué hago? Él me dio una banana y me dijo que corra” contó Rausch

Dentro de las anécdotas del cocinero, contó cómo un jefe le pegó por haber cometido un error:

“El trabajo en un restaurante de alta cocina en Europa y sobre todo en los años 90 era muy violento. Una vez hice algo mal y mi jefe me metió al cuarto frío, apagó la luz y me pegó. Yo salí y le dije al chef, mire lo que paso y si él me vuelve a pegar yo la próxima vez le tendré que devolver. No obstante, la respuesta del jefe no fue la esperada por el colombiano, pues le aseguró que si le devolvía el golpe, lo echaba.

