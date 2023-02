“Duele mucho no tenerla ahí” Iván Lalinde habla de las señales que recibe de su madre y cómo ha sido su duelo

El 22 de diciembre Iván Lalinde no hizo parte de ‘Día a Día’, el programa en el que trabaja como presentador, sus compañeros de set informaron que su madre, la señora Teresa Gallego había fallecido y por esta razón el paisa no estaba presente y se ausentaría por unos días. Desde entonces Iván se alejó de los medios y sus redes sociales buscando tranquilidad para afrontar este difícil momento.

Con el paso del tiempo, Iván se vinculó nuevamente al programa de la mañana que presenta en el canal Caracol, allí se le ha visto animado como suele estar junto a sus compañeras, aunque en más de una ocasión ha compartido experiencias personales que tuvo con su madre, incluso llegando hasta las lágrimas con quienes lo acompañan en el set y seguro con más de un televidente que se conmueve con sus historias.

Sus redes sociales se han convertido en un deshaogo y un espacio para compartir con sus seguidores, en su más reciente publicación decidió abrir su corazón con un video en el que habla del complejo momento que está pasando, acompañando el video escribió: “¿Cómo llevar el duelo?, es una pregunta recurrente”. En el video se le escucha decir con bastante sentimiento, “la mamá se fue, estoy en ese duelo, y duele, duele mucho no tenerla ahí, no sentir esa energía de ella, no tenerla para llamarla, para abrazarla, para apapacharla, para sentir esa paz, pero sí está”.

“Cuando yo salgo de la casa, como a las cuatro y media de la mañana, digamos que desde que mi mamá se murió, siempre hay una lechucita en una curva, y yo voy bajando en el carro y la lechucita vuela. Si algún día no está, yo digo, ‘ve la lechucita no salió hoy’, y al otro día me levanto y digo ve mamá, ¿por qué no estaría la lechucita?, y voy, y la lechucita ahí, esta semana ha sido impresionante, iba llegando a la curva, y yo ve no está la lechucita, y la lechucita al lado del carro volando, son señales ... esa lechucita yo digo que es mi mamá”.