Jlo reacciona a críticas por la cara de “aburrido” de Ben Affleck en Los Grammy

Aunque JLo lo niegue, las cosas con Ben no van bien: revelan lo que se dijeron en los Grammy Instagram @jlo / Captura video Page Six

Jennifer Lopez reaccionó a las críticas y memes por la actitud de su esposo, el actor Ben Affleck en la 65 edición de los Premios Grammy. Desde el día de la gala, los comentarios no han cesado en relación a la cara de la estrella de Hollywood, mientras compartía con la cantante sentados frente a una mesa.

Affleck se hizo viral en las redes por sus gestos en el evento. Miles de usuarios convirtieron en memes su actitud, catalogándolo de “aburrido”.

En la entrega de Los Grammy, el actor se notaba serio e incómodo. Jlo estaba entusiasta bailando y disfrutando de la música en vivo. En un momento, se ve cuando él le dice algo al oído, y ella le responde algo molesta, pero apenas se dio cuenta de que la estaban grabando, la Diva del Bronx cambió su actitud.

🤣Que alguien le pague ya a Jennifer Lopez el secuestro de Ben Affleck por favor!#GRAMMYs #Grammys2023 pic.twitter.com/uwTygKvwqC — LöW 👾 (@djlowceuta) February 6, 2023

“Yo pensé que no tenía ganas de vivir hasta que vi a Ben Affleck”, “Ben Affleck soy yo cuando me llevan a una fiesta en la que no conozco a nadie”, “Que alguien le pague ya a Jennifer Lopez el secuestro de Ben Affleck por favor”, “Ben parecia estar viviendo una auténtica tortura”, fueron algunos de los miles de comentarios en las redes.

#BenAffleck estuvo en el centro de la atención nuevamente. El marido de #JLo no estuvo cómodo durante la gala de los #premios #GRAMMYs.



"Pobre Ben, pudiendo tener un #Casio, esta sufriendo con el #Rolex"#Grammys2023 pic.twitter.com/sovoHS1Po1 — Cesar Mendoza (@CesarM01j) February 7, 2023

No faltó quienes relacionaran a la pareja con la nueva canción de Shakira ‘Music Sessions #53′: “Pobre Ben, pudiendo tener un Casio, está sufriendo con el Rolex”, escribió un usuario @CesarM01j de Twitter.

La respuesta de Jlo

Jennifer Lopez respondió a las críticas a modo de broma en su cuenta de Instagram con un video promocional de ‘Aire’, la nueva película de Ben Affleck.

El video comienza con una escena de Ben muy serio. Jlo puso una leyenda que decía “la carita feliz de mi esposo”. En la descripción promocional decía “Aire…No puedo esperar”.

Los comentarios no faltaron en la publicación de la cantante. Muchos siguieron bromeando sobre la cara de Ben: “Llorando por el pie de foto en el vídeo”, “esta es la cara de felicidad de mi marido aunque me sacó”, “me estoy riendo tanto de esto. Apoya a tu hombre, y a su cara feliz, Jennifer”, “estaba aburrido hasta morir en Los Grammys, pero todos lo amamos de todos modos”.