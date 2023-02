Carla Giraldo ha sido uno de los personajes más controversiales de la televisión colombiana, desde que apareció en el reality de MasterChef. Fue la ganadora pero no precisamente era a la que más querían dentro del programa, teniendo en cuenta que era muy competitiva y podía pasar muchas veces por odiosa.

Ahora que salió del programa, parece que algunos usuarios siguen atacándola en sus redes sociales, comentando sus fotos o enviándole mensajes privados, llenos de odio y de personas que, obviamente, no la conocen para nada.

Carla Giraldo reveló que sí le afectan las críticas que le hacen en redes sociales

En una entrevista para ’Lo Sé Todo’, la actriz reveló que es verdad que los mensajes llenos de odio afectan y tocan las fibras más sensibles:

“Aprender a vivir con eso no es fácil y hacer oídos sordos no es fácil. Yo creo que uno puede decir ‘ay a mi no me importa’, y no, pero cuando uno lee o cuando envían algo, te ofende, claro que te toca, ¿cómo no te va a tocar?, así no lo conozca así, no te conozca, te toca las fibras” afirmó la actriz.

Sin duda, las personas públicas y expuestas en redes sociales aprenden a blindarse contra los comentarios feos. Pero hay muchos que no lo han logrado, por ejemplo la cantante Selena Gómez, quien no maneja redes sociales porque al leer los comentarios, le da ansiedad.

A pesar de todas las críticas que recibe diariamente Carla, ella se es fiel a su personalidad y la manera de expresarse. Muchos de sus colegas la quieren precisamente por eso, incluso sus compañeros de MasterChef aseguraron que era una buena persona y muy querida fuera de las cámaras, pues no se tomaba nada personal.