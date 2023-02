Carla Giraldo, ganadora de MasterChef, reveló que le gusta la cocina, pero no para tanto

Carla Giraldo toda la vida se ha destacado por tener una personalidad bastante fuerte y marcada, sin importar que piensen los demás. Dicha personalidad quedó marcada en MasterChef, en donde toda Colombia la pudo ver desenvolviéndose en un ambiente de presión y trabajo en equipo. Salió y tiene una cocina industrial, pero asegura que su amor por la cocina no llega a ser tanto.

Sin duda, Carla demostró en el programa de MasterChef que tenía un talento especial para los platos y la cocina. Muchos de sus compañeros la querían sacar, pero no pudieron debido a la excelencia que tenía Carla a la hora de presentar su plato.

La cocina sigue siendo una parte especial en su vida, pero definitivamente no toda, ya que asegura que la cocina no lo es todo.

Carla Giraldo reveló que le gusta la cocina, pero no para tanto

‘Cafe El Industrial’ se llama su cocina que queda en Cajicá, cerca a Bogotá y es donde prepara sus delicias que ya son conocidas por muchos.

Sin embargo, la cocina no es su gran amor. En medio de una entrevista para ‘Lo Sé todo’, la actriz reveló que la cocina casi termina atrapándola por completo, “cuando le pones alma vida y corazón, no importa los obstáculos le toque en la vida. La cocina me atrapó por un tiempo, pero yo ya me salí de esa trampa”, afirmó la colombiana.

Sin duda, a lo que ella se refería era que la cocina, si bien es una parte importante para su vida, lo que sigue, aparte de su familia, es cu carrera como actriz que es como finalmente se ha dado a conocer en toda Colombia.

Muchos seguidores constantemente le recuerdan cuando la admiran y la siguen por su belleza.