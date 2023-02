[SPOILER ALERT] Imágenes exclusivas del adelanto del 5to episodio de ‘The Last of Us’ muestran un inesperado encuentro de Kathleen

The Last of Us (exclusiva) Episodio 5

La expectativa crece y la emoción se expone a flor de piel con ‘The Last of Us’. El quinto episodio de la serie que se transmite por HBO y HBO Max se estrena este viernes 10 de febrero, debido a que el domingo se realizará el Super Bowl LVII y, obviamente, no quieren competir con el evento deportivo más importante de los Estados Unidos.

En las horas previas al estreno del nuevo episodio, la producción ha compartido con FayerWayer imágenes exclusivas de lo que sucederá en el quinto capítulo de la serie.

Fuera de contexto son fotografías que dicen mucho y al mismo tiempo elevan el hype de quienes llevamos siguiendo esta historia desde su estreno.

Entonces, ten mucho cuidado con lo que vas a ver a continuación. Es posible que te lleves un SPOILER gigantesco , ya que Kathleen (Melanie Lynksey), tiene un inesperado encuentro.

El episodio anterior termina con una sorpresiva visita para Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) que no aparece muy amistosamente que se diga. Sin embargo, después pareciera que hay cierta complicidad con los nuevos integrantes de la serie, según se muestra en las imágenes. ¿Serán nuevos aliados?

Además, por si no lo has visto, te dejamos al final de la reseña el tráiler del episodio 5 de ‘The Last of Us’, publicado en el canal de YouTube de HBO Max.

