Hombre se quiso broncear para ir a una cita y todo salió mal: se quedó dormido y quedó con la piel naranja

Un hombre de Middlesbrough, Inglaterra, quiso broncearte antes de tener una cita; sin embargo, se le pasó el tiempo y se quedó dormido, el resultado fue terrible. Su historia se volvió viral y causo risas.

Se bronceó para una cita y el resultado no fue de lo esperado

Darren, de 48 años, intentó por todos los medios retirar el líquido bronceador de su cara, pero sin éxito alguno y tuvo que salir a la calle con la piel de un color naranja.

“No podía creer el color que tenía, traté de lavarlo, pero no tenía ninguna alegría. Le pregunté a las mujeres de al lado cómo podía lavarlo y me dijeron que se quitaría después de la ducha, pero no fue así”, comentó el hombre según informa Daily Mail.

A través de TikTok, recibió cientos de consejos para poder lavarse y eliminar cualquier rastro de bronceador, pero todos sus esfuerzos fueron en vano y tuvo que resignarse a ver su rostro más oscuro de lo normal.

“De todos modos, mi cita me envió un mensaje de texto preguntándome si todo estaba bien, así que le conté lo que sucedió y ella me bloqueó”, dijo.

El video se volvió viral en TikTok y generó risas

Su divertido accidente se volvió viral en TikTok, donde el video generó miles de reproducciones, más de 30mil para ser exactos y cientos de comentarios.

“Estoy llorando”; “Oh, Dios, tuve un mal día para broncearme la semana pasada”; “No puedo dejar de reír”; “No, me atraganté con mi bebida al ver esto”, “Compañero, puede cancelar esa fecha y las próximas semanas”, “Pensé que el pobre se había caído de cabeza sobre un pañal sucio y luego”,” Eso es hilarante”, “buena suerte en la cita estoy seguro que no habrá un silencio incómodo”, “parece caca”, escribieron algunos usuarios.